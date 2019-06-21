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Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела

Комментариев: 4
Важно контролировать свой рацион, тщательно выбирать средства гигиены и обратить внимание на свой гормональный фон.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Исполняющая обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что ряд факторов влияет на запах тела.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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По словам Супрун, на запах тела влияют не только высокая температура, но и целый ряд факторов. В частности, рацион питания, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, которые живут на кожу и косметические средства, которыми человек пользуется.

Супрун пишет, что на коже человека есть потовые экриновые, потовые апокриновые и сальные железы. Они активно работают во время физических нагрузок, и когда нам жарко. Этих желез больше, и они открываются непосредственно на поверхность кожи. Проливы апокриновых желез открываются в волосяной фолликул. Эти железы начинают активно работать в период полового созревания.

Расположены эти железы локально - в подмышечных зонах, в зоне паха и вокруг сосков. Активируются они, когда у нас стресс, поэтому выделяется так называемый "эмоциональный пот".

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Действующим веществом антиперспирантов чаще всего является соль алюминия и когда соль контактирует с потом, то они залепляют потовые железы. В результате пота становится меньше.

При этом и.о. главы Минздрава отметила, что эти соли в некоторых случаях могут провоцировать даже раковые опухоли, но при условии прямого попадания в кровь.

Ранее Супрун утверждает, что тополиный пух не вызывает аллергию.

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Теги: запах, жара, Супрун
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Комментариев (4)
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Michael2811    21.06.2019, 19:48
Оценка:  -1
Michael2811
А подмываться и душ не пробовала????
Л_о_л_а    21.06.2019, 20:43
Оценка:  -2
Л_о_л_а
так она же потомственная галицайская рагулиха. какое подмываться???
bertal    21.06.2019, 19:22
Оценка:  0
bertal
Дура, на запах тела влияет только частота мытья или болезнь. Это не комментарий министра здравоохранения, это комментарий дебила
Letohradek    21.06.2019, 20:03
Оценка:  0
Letohradek
Долбень, на запах тела влияет не только, сколько раз и как ты моешься, но и то, что ты кушаешь ))
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