Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела

Важно контролировать свой рацион, тщательно выбирать средства гигиены и обратить внимание на свой гормональный фон.

Исполняющая обязанности Министерства здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что ряд факторов влияет на запах тела.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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По словам Супрун, на запах тела влияют не только высокая температура, но и целый ряд факторов. В частности, рацион питания, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, которые живут на кожу и косметические средства, которыми человек пользуется.

Супрун пишет, что на коже человека есть потовые экриновые, потовые апокриновые и сальные железы. Они активно работают во время физических нагрузок, и когда нам жарко. Этих желез больше, и они открываются непосредственно на поверхность кожи. Проливы апокриновых желез открываются в волосяной фолликул. Эти железы начинают активно работать в период полового созревания.

Расположены эти железы локально - в подмышечных зонах, в зоне паха и вокруг сосков. Активируются они, когда у нас стресс, поэтому выделяется так называемый "эмоциональный пот".

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Действующим веществом антиперспирантов чаще всего является соль алюминия и когда соль контактирует с потом, то они залепляют потовые железы. В результате пота становится меньше.

При этом и.о. главы Минздрава отметила, что эти соли в некоторых случаях могут провоцировать даже раковые опухоли, но при условии прямого попадания в кровь.

Ранее Супрун утверждает, что тополиный пух не вызывает аллергию.