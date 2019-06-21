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Коломойський о восстановлении Донбасса: Могу покрасить ларек

Комментариев: 1
Бизнесмена удивили планы главы государства на восстановление инфраструктуры на востоке Украины.
Коломойский рассказал, что готов сделать для восстановления инфраструктуры Донбасса
Коломойский рассказал, что готов сделать для восстановления инфраструктуры Донбасса
Скриншот из видео

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом Коломойский рассказал Украинской правде.

"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы - ред.) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отшучивался Коломойский.

На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали - олигарх ответил, что такой встречи не было.

Напомним, 20 июня во время встречи с представителями бизнеса президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с олигархами о финансировании гуманитарных проектов. По его словам, Пинчук пообещал профинансировать покупку квартир для семей 24 захваченных в России украинских моряков, Ринат Ахметов - заняться медициной и дорогами.

"Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - сказал Владимир Зеленский.

 

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Теги: Коломойский, донбасс, Владимир Зеленский, восстановление Донбасса, новости Донбасса, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
colavova    21.06.2019, 19:33
Оценка:  +1
colavova
БРАВО БЕНЯ!!!
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