Полиция просит участников "КиевПрайд" не приносить российскую символику

Особенное вниманию будут уделять на попытки провести запрещенные предметы и вещества, которые могут запачкать людей.

Правоохранители предупредили участников марша равенства “КиевПрайд“, который состоится 23 июня в столице, не брать с собой символику РФ и не зазывать к миру со страной-агрессором.

Об этом информирует пресс-служба МВС.

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Глава полиция Киева Андрей Крищенко указывает, что полицейские готовы быстро реагировать на все провокации. Однако, участников марша просят не брать с собой запрещенную в Украине символику.

“Это очень динамическое мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решения мгновенно и на местах“, - подчеркнул Крищенко.

Особенное вниманию будут уделять на попытки провести запрещенные предметы и вещества, которые могут запачкать людей.

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Более того, запрещается приносить символику РФ.

На пунктах пропуска установят пропускные пункты с металлическими рамками. Всем рекомендуют не провоцировать друг друга и действовать в рамках закона.

Напомним, в Киеве 23 июня состоится марш равенства, которые организовывает ЛГБТ-сообщество. Темой мероприятия станет “Свобода. Единство. Борьба“, а лозунгом - “Наша традиция – это свобода!“.

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