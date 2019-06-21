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Полиция просит участников "КиевПрайд" не приносить российскую символику

Комментариев: 11
Особенное вниманию будут уделять на попытки провести запрещенные предметы и вещества, которые могут запачкать людей.
Полиция просит участников "КиевПрайд" не приносить российских флагов
Полиция просит участников "КиевПрайд" не приносить российских флагов
УНИАН

Правоохранители предупредили участников марша равенства “КиевПрайд“, который состоится 23 июня в столице, не брать с собой символику РФ и не зазывать к миру со страной-агрессором.

Об этом информирует пресс-служба МВС.

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Глава полиция Киева Андрей Крищенко указывает, что полицейские готовы быстро реагировать на все провокации. Однако, участников марша просят не брать с собой запрещенную в Украине символику.

“Это очень динамическое мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решения мгновенно и на местах“, - подчеркнул Крищенко.

Особенное вниманию будут уделять на попытки провести запрещенные предметы и вещества, которые могут запачкать людей.

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Более того, запрещается приносить символику РФ.

На пунктах пропуска установят пропускные пункты с металлическими рамками. Всем рекомендуют не провоцировать друг друга и действовать в рамках закона.

Напомним, в Киеве 23 июня состоится марш равенства, которые организовывает ЛГБТ-сообщество. Темой мероприятия станет “Свобода. Единство. Борьба“, а лозунгом - “Наша традиция – это свобода!“.

 

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Теги: ЛГБТ, Марш равенства, Киевпрайд
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Комментариев (11)
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iseamaster    22.06.2019, 07:28
Оценка:  +1
iseamaster
Русофобы ипучие.
Мыкола    22.06.2019, 05:11
Оценка:  +2
Мыкола
Пока мир не откажется от зеленых фантиков, его будут постепенно превращать в палату № 6 .
Л_о_л_а    21.06.2019, 23:12
Оценка:  +7
Л_о_л_а
Полиция не в курсе что педерасты - это проект не России, а ЕС?
Или опять будет виноват Путин в том что по кУеву идет парад гейропейцев?
Ira0965    22.06.2019, 07:50
Оценка:  -1
Ira0965
ваш пукинский проект это ватные петухи !
Детонатор    21.06.2019, 23:03
Оценка:  +2
Детонатор
Символика России запрещена? Когда и кем?
Брюква_и_Клюква    21.06.2019, 22:14
Оценка:  -10
Брюква_и_Клюква
Странное решение. Если педики будут без рассиянской символики, как тогда отличить их от нормальных граждан?
Herr-anarchist    21.06.2019, 23:07
Оценка:  +7
Herr-anarchist
Зачем тебе определять ты будешь там среди своих.
iseamaster    22.06.2019, 07:31
Оценка:  +1
iseamaster
Педика отличить легко. Он будет в вышиванке, с накрашенными губами и жовто-блакытным прапором.
Lyonya-Space    21.06.2019, 21:20
Оценка:  -9
Lyonya-Space
Гомодрилы без гомодрильной символики - не годится, не тот колорит...
Ruspidor    21.06.2019, 21:09
Оценка:  -11
Ruspidor
Так только такие с русскими тряпочками и бегают... И лажко на лисопеде...
slavyanstar    21.06.2019, 21:06
Оценка:  +2
slavyanstar
Глянул на футболку лещенко. А шооо кобзарь тожееее?
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