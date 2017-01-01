В Донецкой области полиция "накрыла" наркопритон

Мужчина давал в пользование свой дом знакомым, которые изготавливали там первентин. В качестве оплаты за "аренду" гости угощали хозяина дома наркотиком.

Наркопритон обнаружили в доме одного из жителей police.dn.ua

В Донецкой области правоохранители разоблачили наркопритон в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Наркопритон обнаружили в доме одного из жителей Магушского района. По словам мужчины, давал в пользование свой дом знакомым, которые изготавливали там первентин. В качестве оплаты за "аренду" гости угощали хозяина дома наркотиком.

В доме копы нашли и изъяли шприц с остатками белой жидкости, емкость с растениями мака, пустые коробки из-под наркосодержащих препаратов, каннабис и посуду для приготовления наркотика с его остатками. Все изъятое направили на экспертизу.

"По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)", - рассказали в полиции и отметили, что злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

На прошлой неделе СБУ разоблачила морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Около 200 килограмм наркотиков растворили в банках с краской и морем переправляли из Южной Америки в порт Одессы.

Также сообщалось, что в конце марта в Киевской области изъяли около 600 кг героина на 50 млн долларов.

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