У Зеленского рассказали о мечтах партии "Слуга народа"

Также Стефанчук подчеркнул, что, если партия “Слуга народа“ получит меньше 226 мест в Верховной Раде, то они готовы сформировать коалицию с другими политсилами.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, о чем мечтают в партии “Слуга народа“.

Об этом он сообщил в интервью для “Радио НВ“.

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Стефанчук отметил, что они мечтают “взять единоличную ответственность“, так как за все 28 лет независимости Украины в нашей стране не было партии, которая полностью брала на себя ответственность.

“К сожалению, за 28 лет независимости в Украине не нашлось партии, которая могла бы откровенно сказать «Мы готовы взять на себя ответственность“, - говорит представитель президента.

Также Стефанчук подчеркнул, что, если партия “Слуга народа“ получит меньше 226 мест в Верховной Раде, то они готовы сформировать коалицию с другими политсилами.

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Возможными союзниками партии могут стать “Голос“ Святослава Вакарчука и “Сила и честь“ Игоря Смешко.

И все-таки в “Слуге народа“ надеются, что представитель их партии возглавит правительство.

Ранее сообщалось, что Совет судей обвиняет Администрацию президента Украины Владимира Зеленского в том, что он оказывал давление и давал незаконные указания судьям.

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