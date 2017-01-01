В Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину

Молодой человек вызвал полицию и теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

На одной из улиц Харькова четыре человека в штатском, которые представились сотрудниками военкомата, остановили 26-летнего мужчину и сообщили ему о задержании. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что накануне в службу "102" поступило сообщение от 26-летнего мужчины о том, что к нему на улице подошли четверо неизвестных в гражданской одежде. Они представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в Слободской отдел полиции для написания заявлений и объяснений по данному факту.

Следователями открыто уголовное производство по статье о превышении власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Херсоне повестки в военкомат вручали на проходной завода.

Напомним, Кабмин увеличил численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне – до 18 тысяч 752 человек.

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