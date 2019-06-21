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Корректировщик обстрела Мариуполя получил приговор: девять лет за 30 убитых

Комментариев: 9
В январе 2015 года пособник сепаратистов способствовал осуществлению артиллерийского обстрела микрорайона Восточный.
Обстрел Мариуполя в 2015 году
Обстрел Мариуполя в 2015 году
Reuters (архивное фото)

Приморский районный суде Мариуполя назначил наказание в виде девяти лет тюрьмы корректировщику огня сепаратистов, в результате деятельности которого в январе 2015 года погибли 30 жителей города и 117 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, местный житель передавал представителям "ДНР" данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, принимавших участие в антитеррористической операции, для дальнейшего использования сепаратистоами во время артиллерийских обстрелов позиций украинских военных.

"В частности, 23 и 24 января 2015 года злоумышленник, находясь в Орджоникидзевском районе Мариуполя, получил по телефону от сепаратистов задачи по уведомлению координат мест дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта. Во исполнение указанной задачи мужчина в тот же день передал по телефону одному из боевиков указанные данные и на следующий день сообщил террористам о результатах осуществленного последним артиллерийского обстрела микрорайона Восточный Орджоникидзевского района. Мариуполя", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в результате преступного "сотрудничества" корректировщика с сепаратистами погибли 30 местных жителей и еще 117 получили ранения. Также значительные разрушения потерпела инфраструктура микрорайона.

44-летний местный житель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в январе 2015 года обстреляли Мариуполь, в частности Левый берег города, а также микрорайон Восточный. Жертвами стали 30 человек, еще 117 получили ранения. Прокуратура квалифицировала обстрел Мариуполя как теракт.

 

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Теги: суд, тюрьма, донбасс, Мариуполь, обстрел, сепаратисты, тюремный срок, обстрел Мариуполя, новости Донбасса, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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NOREGA    21.06.2019, 22:39
Оценка:  0
NOREGA
30 убитых нацистов, это как минимум 300 спасённых ангелов. Слава Герою!
Lyonya-Space    21.06.2019, 22:29
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Блохастая, лучше расскажи что там с расследованием убийства Б. Немцова у вас на рассеи?
А перечисленные тобою убийства я с большой вероятностью связываю с террористической деятельностью обожемой тобою раша-па.раша преступной властью!
Lyonya-Space    21.06.2019, 22:30
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Это был пост для вшивой.
VSHIVANKA    21.06.2019, 22:15
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ЧТО ТАМ С РАССЛЕДОВАНИЕМ РАССТРЕЛА ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ В МАРИУПОЛЕ , УБИЙСТВОМ ОДЕССИТОВ И БУЗИНЫ С ШЕРЕМЕТОМ ?
ВСЕХ ЭТИХ ЛЮДЕЙ УБИЛИ ПРАВИЛЬНО ?
НАКАЗЫВАТЬ НИКОГО НЕ НУЖНО ?
iseamaster    21.06.2019, 21:36
Оценка:  +3
iseamaster
Донецк до сих пор обстреливают. Кто там корректировщик? Гиркин?
Григорич    21.06.2019, 21:28
Оценка:  +2
Григорич
и как обычно ни имени ни фамилии ни тем более фото..писали б сразу уже что Путина поймали..
Lyonya-Space    21.06.2019, 21:18
Оценка:  0
Lyonya-Space
Мля, какие 9 лет?
Только за пособничество - пожизненное, а ещё 30 погибших!
Я не фанат средневековых методов, но в данном случае КОЛ - самое подходящее!
И на 99% у ему подобных напрочь отпадёт желание пособничать!
iseamaster    21.06.2019, 21:40
Оценка:  +2
iseamaster
А за Аллею Ангелов сколько давать нужно? Там 1 годик четырем человечкам. Можно ли вообще простить за убитых детей?
iseamaster    21.06.2019, 21:40
Оценка:  +2
iseamaster
А за Аллею Ангелов сколько давать нужно? Там 1 годик четырем человечкам. Можно ли вообще простить за убитых детей?
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