Корректировщик обстрела Мариуполя получил приговор: девять лет за 30 убитых

В январе 2015 года пособник сепаратистов способствовал осуществлению артиллерийского обстрела микрорайона Восточный.

Приморский районный суде Мариуполя назначил наказание в виде девяти лет тюрьмы корректировщику огня сепаратистов, в результате деятельности которого в январе 2015 года погибли 30 жителей города и 117 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным следствия, местный житель передавал представителям "ДНР" данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, принимавших участие в антитеррористической операции, для дальнейшего использования сепаратистоами во время артиллерийских обстрелов позиций украинских военных.

"В частности, 23 и 24 января 2015 года злоумышленник, находясь в Орджоникидзевском районе Мариуполя, получил по телефону от сепаратистов задачи по уведомлению координат мест дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта. Во исполнение указанной задачи мужчина в тот же день передал по телефону одному из боевиков указанные данные и на следующий день сообщил террористам о результатах осуществленного последним артиллерийского обстрела микрорайона Восточный Орджоникидзевского района. Мариуполя", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в результате преступного "сотрудничества" корректировщика с сепаратистами погибли 30 местных жителей и еще 117 получили ранения. Также значительные разрушения потерпела инфраструктура микрорайона.

44-летний местный житель признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в январе 2015 года обстреляли Мариуполь, в частности Левый берег города, а также микрорайон Восточный. Жертвами стали 30 человек, еще 117 получили ранения. Прокуратура квалифицировала обстрел Мариуполя как теракт.

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