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На Донбассе девять обстрелов за день

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Один украинский военный получил боевую травму. Украинские подразделения дали адекватный ответ на обстрелы противника.
На Донбассе ранен военный
На Донбассе ранен военный

С начала суток сепаратисты на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов один украинский военный получил боевую травму. Об этом вечером в пятницу, 21 июня, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в ходе обстрелов враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82 и 120 калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Луганское, Новолуганское и Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, в течение минувших суток сепаратисты 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое украинских военных были ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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