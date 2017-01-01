В Ивано-Франковской области молния убила трех мужчин

В селе Беньковцы Рогатинского района в результате удара молнии погибли трое мужчин. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как уточнили правоохранители, сообщение о несчастном случае поступило в 19.10. Молния попала в остановку, собранную из металлических конструкций.

На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения) из Львовской области, которые приехали к родственникам.

Кроме того, травмы получили две местные жительницы. Одна из них рассказала, что стояла чуть дальше от других лиц и от мгновенного удара ее отбросило на землю. Когда она поднялась, мужчины признаков жизни не подавали.

Открыто уголовное дело по статье 115 УК (умышленное убийство).