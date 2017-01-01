В Ивано-Франковской области молния убила трех мужчин
Инцидент произошел на остановке, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, двух женщин госпитализировали.
В селе Беньковцы Рогатинского района в результате удара молнии погибли трое мужчин. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Как уточнили правоохранители, сообщение о несчастном случае поступило в 19.10. Молния попала в остановку, собранную из металлических конструкций.
На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения) из Львовской области, которые приехали к родственникам.
Кроме того, травмы получили две местные жительницы. Одна из них рассказала, что стояла чуть дальше от других лиц и от мгновенного удара ее отбросило на землю. Когда она поднялась, мужчины признаков жизни не подавали.
Открыто уголовное дело по статье 115 УК (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что во время грозы во Львовской области молния убила 25-летнюю женщину.
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