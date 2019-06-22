Сутки на Донбассе: Боевики открыли огонь 25 раз

Был ранен один украинский военнослужащий и четверо боевиков.

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Боевики за сутки 21 июня 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Семь раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие, сообщил штаб ООС.

Один украинский военный получил боевую травму. Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Луганское, Новолуганское, Пивденное, Катериновка, Зайцево, Новгородское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, четыре боевика были ранены. С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил – вблизи Водяного, Старогнатовки и Широкино. Бойцы ВСУ не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что корректировщик обстрела Мариуполя получил 9 лет тюрьмы.