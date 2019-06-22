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Сутки в ООС: 25 обстрелов, ранен боец ВСУ

Комментариев: 1
Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, четыре сепаратиста были ранены.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

Боевики за сутки 21 июня 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Семь раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие, сообщил штаб ООС.

Один украинский военный получил боевую травму. Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Луганское, Новолуганское, Пивденное, Катериновка, Зайцево, Новгородское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, четыре боевика были ранены. С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил – вблизи Водяного, Старогнатовки и Широкино. Бойцы ВСУ не пострадали.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    22.06.2019, 08:52
Оценка:  0
Boxerogos
Жаль что 1 недобиток от 25 обстрелов,а не 25 недобитков от одного обстрела.
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