Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львовской области произошел пожар на газопроводе

Комментариев: 0
Ремонтные работы были завершены. Проводится проверка целостности газопровода под давлением.
Подачу газа в населенные пункты не отключали
Подачу газа в населенные пункты не отключали
telegraf.com.ua

Во Львовской области возле села Пятничаны Стрыйского района на газопроводе (d-700 мм) Управления магистральных газопроводов Прикарпаттрансгаз произошла разгерметизация с последующим горением. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 22 июня.

Ведомственная пожарная охрана ликвидировала возгорание. Подачу газа в населенные пункты не отключали.

По состоянию на 7:00 субботы ремонтные работы были завершены, проводится проверка целостности газопровода под давлением.

К восстановительным работам привлечены бригады Бибрского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

Ранее в селе Бирки Тернопольской области произошел пожар из-за аварии газопровода. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали пожар и вызвали аварийную бригаду службы газа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львовская область, авария, пожар, пожарные, газопровод, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь