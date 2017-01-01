Во Львовской области произошел пожар на газопроводе
Во Львовской области возле села Пятничаны Стрыйского района на газопроводе (d-700 мм) Управления магистральных газопроводов Прикарпаттрансгаз произошла разгерметизация с последующим горением. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 22 июня.
Ведомственная пожарная охрана ликвидировала возгорание. Подачу газа в населенные пункты не отключали.
По состоянию на 7:00 субботы ремонтные работы были завершены, проводится проверка целостности газопровода под давлением.
К восстановительным работам привлечены бригады Бибрского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.
Ранее в селе Бирки Тернопольской области произошел пожар из-за аварии газопровода. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали пожар и вызвали аварийную бригаду службы газа.
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