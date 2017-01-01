Итоги 21 июня: Штурм в Грузии, похороны убитой Даши и Клюев в кандидатах

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Грузии разгорелись массовые протесты, в Одесской области похоронили 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а в политику решил вернуться Андрей Клюев. Мы выделяем главные события вчерашнего дня.

Грузию охватили протесты: оппозиция штурмовала парламент

В Грузии разгораются массовые акции протеста, которые уже привели к отставке главы МИД. Говорят даже о новой революции. Разгорелся бунт буквально за несколько часов и был спровоцирован визитом российских депутатов в Тбилиси.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера грузинского парламента, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии и вовсе попыталась взять штурмом парламент.

Полиция жестко разгоняла людей с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.

В Одесской области похоронили Дашу Лукьяненко

В поселке городского типа Ивановка Одесской области похоронили убитую 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Тело девочки нашли спустя неделю поисков. 22-летний подозреваемый Николай Тарасов, который проживал в этом же населенном пункте, сознался в жестоком убийстве.

На похороны пришло большое количество людей: родственники, соседи, неравнодушные граждане. С погибшей девочкой прощались на центральной площади Ивановки около трех сотен людей. Полицейские были тоже с цветами.

Клюев возвращается в политику - СМИ

Бывший глава АП Виктора Януковича Андрей Клюев собирается баллотироваться в Верховную Раду. Об этом сообщил Telegram-канал The Newsroom. Клюев собирается выдвигаться от Либерально-демократической партии по 46-ому округу в Донецкой области.

Представитель партии уже подал документы Клюева, и сейчас их рассматривает комиссия. Отсутствуют доказательства того, что последние пять лет Клюев не пребывал в Украине, а значит, ЦИК не может его дисквалифицировать.

Саакашвили теперь можно идти в депутаты

Печерский райсуд Киева разрешил лидеру партии “Рух нових сил“ Михаилу Саакашвили баллотироваться в нардепы на досрочных выборах 21 июля.



Суд признал факт проживания Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет, что необходимо для регистрации его кандидатом в народные депутаты. Таким образом, экс-президент Грузии также сможет вернуться в политику.

Зе хочет штрафовать за кнопкодавство десятками тысяч грн

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о неперсональном голосовании. Ответственность за неперсональное голосование будет предусматривать штрафы от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, штрафы составят 51000-85000 грн, что превышает среднюю зарплату нардепа вместе с надбавками и компенсациями за проезд и жилье. Также в АП хотели бы ввести еще одну санкцию - общественные работы.