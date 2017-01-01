Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В двух областях подтоплены 50 домохозяйств и 15 участков – ГСЧС

Комментариев: 0
На Херсонщине спасатели за сутки откачали более четырех тысяч кубометров воды, а всего с начала работ – 117 тысяч кубов.
Уровень воды постепенно спадает
Уровень воды постепенно спадает
ГСЧС

По состоянию на утро субботы в Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 50 домохозяйств и 15 приусадебных участков. Об этом сообщает ГСЧС 22 июня.

"По состоянию на 7:00 (в Херсонской области – ред.) 22 июня в пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 50 (было 252) домохозяйств, из них один (было 69) жилой дом. Уровень воды постепенно спадает", – говорится в сообщении.

Для откачки воды привлечены 18 человек и семь единиц техники. В течение суток откачано 4100 кубометров воды, а всего с начала работ – более 117 тысяч кубов.

В течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов Львовской области.

"По состоянию на 7:00 22 июня остаются подтопленными 15 приусадебных участков в селе Криница Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает", – добавили в ГСЧС.

Напомним, на этих выходных в Украине в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода. Лишь в западной части страны ожидаются дожди с грозами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: погода, Львовская область, дождь, наводнение, осадки, Херсонская область, дожди, наводнения, непогода, погода в Украине, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь