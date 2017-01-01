В двух областях подтоплены 50 домохозяйств и 15 участков – ГСЧС

На Херсонщине спасатели за сутки откачали более четырех тысяч кубометров воды, а всего с начала работ – 117 тысяч кубов.

По состоянию на утро субботы в Херсонской и Львовской областях остаются подтопленными 50 домохозяйств и 15 приусадебных участков. Об этом сообщает ГСЧС 22 июня.

"По состоянию на 7:00 (в Херсонской области – ред.) 22 июня в пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 50 (было 252) домохозяйств, из них один (было 69) жилой дом. Уровень воды постепенно спадает", – говорится в сообщении.

Для откачки воды привлечены 18 человек и семь единиц техники. В течение суток откачано 4100 кубометров воды, а всего с начала работ – более 117 тысяч кубов.

В течение 17 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 68 домохозяйств (в том числе 18 жилых домов) в трех населенных пунктах Пустомытовского и Николаевского районов Львовской области.

"По состоянию на 7:00 22 июня остаются подтопленными 15 приусадебных участков в селе Криница Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает", – добавили в ГСЧС.

Напомним, на этих выходных в Украине в большинстве областей сохранится сухая и жаркая погода. Лишь в западной части страны ожидаются дожди с грозами.

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