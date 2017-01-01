Все подразделения МВД задействуют в связи с Маршем равенства

С целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций будут работать сотрудники групп коммуникации со всей Украины.

Полиция со всей страны будет привлечена к охране правопорядку во время Марша равенства Телеграм-канал Киевпрайда

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Обеспечивать правопорядок во время Марша равенства будут все подразделения МВД. Об этом на сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН.

"Перед проведением мероприятия мы переговорили с организаторами акции и, понимая масштабы марша, привлекаем все подразделения системы МВД", - сообщил он. "Требую от каждого руководителя на местах своевременно реагировать на нештатные ситуации и оперативно принимать решения", - подчеркнул Яровой.

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"Мы не должны допустить никаких провокаций, которые будут решительно пресечены, а действиям правонарушителей дана правовая оценка", - отметил он. Накануне с вечера будет осуществлено перекрытие нескольких центральных улиц заградительными турникетами.

Также в день проведения марша будут установлены фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

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Кроме того, для выявления и обезвреживания взрывных устройств и веществ в день Марша равенства работать усиленные группы взрывотехников, которые будут отрабатывать территорию и прилегающие улицы в пределах маршрута движения участников.

На станциях метрополитена "Театральная, "Золотые Ворота" и "Университет" привлекут кинологов со служебными собаками для поиска взрывчатых веществ. Отмечается, что в полицию поступило несколько сообщений от организаций и граждан против проведения вышеуказанного мероприятия, которые планируют проведение контракций.

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С целью недопущения возникновения конфликтных ситуаций между участниками акции и ее противниками будут работать сотрудники групп коммуникации со всей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция просит участников Киевпрайда не приносить с собой российскую символику.