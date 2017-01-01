Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли мощный канал поставок контрабандных сигарет в страны ЕС. Об этом накануне сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организованная группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей. В дальнейшем дельцы планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через западные границы Украины", – говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту хранения "товара" в Одесской области правоохранители изъяли около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет более 50 млн гривен.

На территории также обнаружено оборудование по незаконному производству подакцизной продукции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении подакцизных товаров и злоупотребление властью или служебным положением (ч.1 ст.204, ч.1 ст.364 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен

Напомним, ранее на Закарпатье на границе с Венгрией в фуре нашли 75 тысяч пачек контрабандных сигарет.

А на Буковине контрабандисты "потеряли" при побеге 15 ящиков сигарет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet