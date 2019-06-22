Голоса из 1941: Украина вспоминает жертв Второй мировой
Читай также: В Польше оценили объем возможных репараций от Германии
Сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны, передает УНН. Ежегодно этот День проходит 22 июня, в день начала Второй мировой войны, унесшей жизни около 8-10 млн украинцев.
День памяти учрежден указом президента от 17 ноября 2000 года, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день. Ежегодно 22 июня проходит спуск государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.
Читай также: В Польше осквернили крест на могиле украинских повстанцев
Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания обеспечивает ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывает трансляцию передач.
В этот день Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне приглашает на спецпроект “Говорю из 1941-го“, пишет “Вечерний Киев“.
Читай также: Дочь топ-чиновников разбросала цветы, возложенные к могилам солдат
В режиме нон-стоп будут звучать аудиоверсии писем из коллекции “Непрочитанные письма 1941-го“. Коллекция насчитывает 1215 эпистол, датированных июнем - июлем 1941, вывезенных нацистами во время оккупации Каменец-Подольского в Вену.
“Долгое время письма оставались непрочитанными и такими в 2010 году вернулись в Украину“, - сообщили в музее.
Читай также: Металлические ограждения, комиксы и без драк: как в Киеве отметили 9 мая
В числе основных задач работы музейщиков с коллекцией - вручение писем их адресатам. Сейчас уже найдена 661 семья.
Свои голоса для писем предоставили студенты Института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Напомним, 1 июня этого года были опубликованы оригиналы пакта Молотова-Риббентропа.