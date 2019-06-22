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Голоса из 1941: Украина вспоминает жертв Второй мировой

Комментариев: 8
В День скорби и памяти проходит спуск госфлага и ограничивается трансляция развлекательных передач.
Сегодня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны
Сегодня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны
УНИАН

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Сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны, передает УНН. Ежегодно этот День проходит 22 июня, в день начала Второй мировой войны, унесшей жизни около 8-10 млн украинцев.

День памяти учрежден указом президента от 17 ноября 2000 года, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день. Ежегодно 22 июня проходит спуск государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.

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Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания обеспечивает ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывает трансляцию передач.

В этот день Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне приглашает на спецпроект “Говорю из 1941-го“, пишет “Вечерний Киев“. 

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В режиме нон-стоп будут звучать аудиоверсии писем из коллекции “Непрочитанные письма 1941-го“. Коллекция насчитывает 1215 эпистол, датированных июнем - июлем 1941, вывезенных нацистами во время оккупации Каменец-Подольского в Вену. 

“Долгое время письма оставались непрочитанными и такими в 2010 году вернулись в Украину“, - сообщили в музее.

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В числе основных задач работы музейщиков с коллекцией - вручение писем их адресатам. Сейчас уже найдена 661 семья. 

Свои голоса для писем предоставили студенты Института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Напомним, 1 июня этого года были опубликованы оригиналы пакта Молотова-Риббентропа.

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Теги: Вторая мировая, День памяти, война, жертвы, письма
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Комментариев (8)
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Ruspidor    22.06.2019, 12:19
Оценка:  0
Ruspidor
А xyле Украина вспоминает Вторую Мировую сегодня? Еще один eбaнутый совок?
LoveFreedom    22.06.2019, 12:21
Оценка:  -2
LoveFreedom
как раза вспомнили русп.дора а он тут ка тут))
Ruspidor    22.06.2019, 12:23
Оценка:  +1
Ruspidor
Ruspidor - Бог войны в Шумерской эсхатологии!
Ruspidor    22.06.2019, 12:22
Оценка:  +1
Ruspidor
Пиздeц какой-то, фестиваль лжи ииневежества.... А как 2 года до 41го воевали на стороне Рейха вспомнить не хотите ли?
haarp    22.06.2019, 12:02
Оценка:  +3
haarp
"22 июня, в день начала Второй мировой войны" - что ?, что ? начало второй мировой ? - Великой Отечественной , Вторая Мировая начало 1 сентября .
Ruspidor    22.06.2019, 12:20
Оценка:  -3
Ruspidor
Шта такая вялыкая атечисвиная?
LoveFreedom    22.06.2019, 12:20
Оценка:  -2
LoveFreedom
как всегда на бигмире самые "умные")
Ruspidor    22.06.2019, 12:24
Оценка:  0
Ruspidor
Исчо адын любитель свабоды думающий, что WW2 началась 22.06.41...
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