Голоса из 1941: Украина вспоминает жертв Второй мировой

В День скорби и памяти проходит спуск госфлага и ограничивается трансляция развлекательных передач.

Сегодня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв войны УНИАН

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Сегодня в Украине День скорби и памяти жертв Второй мировой войны, передает УНН. Ежегодно этот День проходит 22 июня, в день начала Второй мировой войны, унесшей жизни около 8-10 млн украинцев.

День памяти учрежден указом президента от 17 ноября 2000 года, Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день. Ежегодно 22 июня проходит спуск государственного флага Украины с черными лентами на домах и сооружениях органов и учреждений государственной власти.

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Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания обеспечивает ограничение трансляции развлекательных программ радио и телевидения, а также в 10:00 прерывает трансляцию передач.

В этот день Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне приглашает на спецпроект “Говорю из 1941-го“, пишет “Вечерний Киев“.

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В режиме нон-стоп будут звучать аудиоверсии писем из коллекции “Непрочитанные письма 1941-го“. Коллекция насчитывает 1215 эпистол, датированных июнем - июлем 1941, вывезенных нацистами во время оккупации Каменец-Подольского в Вену.

“Долгое время письма оставались непрочитанными и такими в 2010 году вернулись в Украину“, - сообщили в музее.

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В числе основных задач работы музейщиков с коллекцией - вручение писем их адресатам. Сейчас уже найдена 661 семья.

Свои голоса для писем предоставили студенты Института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Напомним, 1 июня этого года были опубликованы оригиналы пакта Молотова-Риббентропа.