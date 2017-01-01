Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко – СМИ

Александр Онищенко пояснил, что с 2016 года находится за пределами Украины, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду. Соответствующее решение было принято 21 июня, сообщает Слідство.Інфо.

Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних пяти лет он не проживал в Украине.

"В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации Всеукраинская федерация конного спорта Украины. Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство", – говорится в сообщении.

"Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время", - говорится в решении суда.

Сам Онищенко подтвердил информацию на своей странице в Facebook, написав: "Получил хорошие новости сегодня".

Напомним, 15 июня ЦИК отказалась регистрировать на внеочередные парламентские выборы нардепа-беглеца Александра Онищенко, потому что он не жил в Украине последние пять лет, как того требует закон.

Как известно, Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

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