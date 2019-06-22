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В Запорожье мужчина изнасиловал девочку и снял это на видео

Комментариев: 3
Житель Запорожья ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. У него изъяли телефон с видеосъемкой.
Полицейские разыскали злоумышленника
Полицейские разыскали злоумышленника
Нацполиция Украины

В Хортицком районе Запорожья ранее судимый мужчина в подъезде жилого дома изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Сотрудники полиции установили, что около 11 часов на пятом этаже в подъезде дома на улице Василия Сергиенко злоумышленник изнасиловал девочку 2007 года рождения и снял это на видео. Заявление о преступлении они получили от отца ребенка.

"Полицейские установили личность и разыскали злоумышленника. Им оказался житель Запорожья 1967 года рождения, который ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. У подозреваемого изъяли телефон с видеосъемкой", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье об изнасиловании (ч.4 ст.152 УК Украины). Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожье мужчина изнасиловал девочку и снял это на видео

Ранее на этой неделе в Запорожье полицейские задержали мужчину, который неоднократно насиловал двухлетнюю девочку и снимал это на видео. У злоумышленника был видеоархив с детской порнографией, который хранился на носителях и в облачном хранилище.

А в Одессе 64-летний продавец в киоске изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками.

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Теги: Запорожье, фото, полиция, мужчина, девочка, изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, изнасилования
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ira0956    22.06.2019, 13:20
Оценка:  -3
Ira0956
вот и к вам пришли европейские ценности
П    22.06.2019, 13:27
Оценка:  +3
П
До тебя ум ни когда не дойдет.
sharry-sharry    22.06.2019, 13:56
Оценка:  0
sharry-sharry
Рассея педиками,насильниками,извращенц ами кишит,а ты все о европейских ценностях...,успАкойся уже и не мельтиши словесным поносом.
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