Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве прошла церемония прощания с Тымчуком

Комментариев: 1
Проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков и другие политики.
Дмитрия Тымчука похоронят на его родине – в городе Бердичев
Дмитрия Тымчука похоронят на его родине – в городе Бердичев
Информатор

В Киеве в Доме офицеров прошла церемония прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщает Громадське в субботу, 22 июня.

Попрощаться с Тымчуком пришли его близкие и коллеги, а также неравнодушные граждане. На церемонии присутствовали военнослужащие и военный оркестр.

Также проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, нардеп Антон Геращенко и ряд других политиков.

Дмитрия Тымчука похоронят на его родине – в городе Бердичев в Житомирской области.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошла церемония прощания с Тымчуком

Напомним, 19 июня в Киеве был найден мертвым народный депутат от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. Изначально сообщалось, что он чистил наградное оружие и случайно застрелился.

Позже в прокуратуре заявили, что главной версией смерти Дмитрия Тымчука следствие называет самоубийство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Яценюк, Похороны, Арсений Яценюк, Аваков, похорон, прощание, Арсен Аваков, Андрей Парубий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    22.06.2019, 12:52
Оценка:  +2
Ruspidor
Сколько замечательных людей в кадре, а ведь у каждого есть по наградному пистолету...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь