Проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков и другие политики.

Дмитрия Тымчука похоронят на его родине – в городе Бердичев Информатор

В Киеве в Доме офицеров прошла церемония прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщает Громадське в субботу, 22 июня.

Попрощаться с Тымчуком пришли его близкие и коллеги, а также неравнодушные граждане. На церемонии присутствовали военнослужащие и военный оркестр.

Также проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, нардеп Антон Геращенко и ряд других политиков.

Дмитрия Тымчука похоронят на его родине – в городе Бердичев в Житомирской области.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошла церемония прощания с Тымчуком

Напомним, 19 июня в Киеве был найден мертвым народный депутат от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. Изначально сообщалось, что он чистил наградное оружие и случайно застрелился.

Позже в прокуратуре заявили, что главной версией смерти Дмитрия Тымчука следствие называет самоубийство.

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