В Киеве прошла церемония прощания с Тымчуком
В Киеве в Доме офицеров прошла церемония прощания с народным депутатом Дмитрием Тымчуком. Об этом сообщает Громадське в субботу, 22 июня.
Попрощаться с Тымчуком пришли его близкие и коллеги, а также неравнодушные граждане. На церемонии присутствовали военнослужащие и военный оркестр.
Также проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, нардеп Антон Геращенко и ряд других политиков.
Дмитрия Тымчука похоронят на его родине – в городе Бердичев в Житомирской области.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошла церемония прощания с Тымчуком
Напомним, 19 июня в Киеве был найден мертвым народный депутат от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук. Изначально сообщалось, что он чистил наградное оружие и случайно застрелился.
Позже в прокуратуре заявили, что главной версией смерти Дмитрия Тымчука следствие называет самоубийство.
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