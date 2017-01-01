На КПВВ на Донбассе снова умер пенсионер

Пожилой мужчина шел со стороны оккупированной территории .

На КППВ на Донбассе умер пожилой мужчина dpsu.gov.ua

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На КПВВ “Станица-Луганская“ умер 70-летний мужчина. Об этом сообщил представитель Уполномоченного ВР по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает УНН.

“На КПВВ “Станица-Луганская“ скончался мужчина 1949 года, он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо“, - отметил он.

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По словам Лисянского, мужчина был госпитализирован, но, к сожалению, врачи не смогли ничего сделать. Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта.

Напомним, 19 марта на КПВВ "Станица Луганская" со стороны боевиков умерла пожилая женщина.