Война не должна стать привычным явлением – Зеленский

Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба президента в субботу, 22 июня.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялась бомбардировка Киева.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что "война приносит только кровь, горе и страдания".

"Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – резюмировал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает восстановление Донбасса "уже сейчас".

В свою очередь председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заверил, что возвращать неподконтрольные территории Донбасса будут не "пушками или автоматами", а "словом".

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