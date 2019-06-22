Война не должна стать привычной для будущих поколений – Зеленский

Президент подчеркнул, что мы должны помнить страшные жертвы, принесенные ради мира.

Президент призвал помнить тех, кто совершил подвиг во Второй мировой president.gov.ua

Читай также: На КПВВ на Донбассе снова умер пенсионер

Президент Владимир Зеленский считает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялась бомбардировка Киева. "Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины", - заявил он.

Читай также: Сутки на Донбассе: Боевики открыли огонь 25 раз

"Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", – отметил президент. Зеленский подчеркнул, что "война приносит только кровь, горе и страдания".

"Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – резюмировал глава государства.

Напомним, сегодня Украина вспоминает жертв Второй мировой войны.