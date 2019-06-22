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Война не должна стать привычной для будущих поколений – Зеленский

Комментариев: 4
Президент подчеркнул, что мы должны помнить страшные жертвы, принесенные ради мира.
Президент призвал помнить тех, кто совершил подвиг во Второй мировой
Президент призвал помнить тех, кто совершил подвиг во Второй мировой
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский считает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялась бомбардировка Киева. "Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины", - заявил он.

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"Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", – отметил президент. Зеленский подчеркнул, что "война приносит только кровь, горе и страдания".

"Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – резюмировал глава государства.

Напомним, сегодня Украина вспоминает жертв Второй мировой войны.

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Теги: Украина, война, украинцы, Владимир Зеленский
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Комментариев (4)
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PINKIPAU    22.06.2019, 14:53
Оценка:  +2
PINKIPAU
Нужна победа.
Люблю_Украину    22.06.2019, 13:53
Оценка:  -3
Люблю_Украину
никто и не собирается возвращать Донбасс. всем выгоден вялотекущий конфликт. Украинские олигархи уже нюхнули европейской свободки и поняли что рынки закрыты, бабла не срубить. Поэтому они тоже заинтересованы. Так что это надолго! Есть же Приднестровье, есть Абхазия и тут будет то же самое
iseamaster    22.06.2019, 14:07
Оценка:  -3
iseamaster
Приднестровье никто не блокирует. Там нет границ, там транспортное сообщение. Футбольный клуб из Приднестровья играет в чемпионате Молдавии. Абхазия и ЮО полностью под защитой РФ. Грузии туда вход заказан. Что ты сравниваешь несравнимое.
iseamaster    22.06.2019, 14:08
Оценка:  -3
iseamaster
Надеюсь, что Путин защитит Донбасс, как он это сделал с ЮО, Крымом, Абхазией и Сирией....
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