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На КПВВ Станица-Луганская умер мужчина

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Пенсионер был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, у мужчины произошел обширный инсульт.
Люди преодолевают мост через реку Северский Донец в Станице Луганской
Люди преодолевают мост через реку Северский Донец в Станице Луганской

В Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения Станица Луганская скончался 70-летний мужчина.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook в субботу, 22 июня.

"На КПВВ Станица-Луганская скончался мужчина 1949 года, он шел со стороны оккупированной территории Луганской области, при подходе к украинской стороне КПВВ мужчине стало плохо, он был госпитализирован, но к сожалению врачи не смогли ничего сделать", – написал Лисянский.

Он добавил, что, по предварительным данным, мужчина умер от обширного инсульта.

Напомним, по данным ООН в период с 16 февраля до 15 мая по меньшей мере восемь мужчин и одна женщина умерли от ухудшения состояния здоровья на КПВВ Донбасса.

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Теги: смерть, мужчина, умер, КПП, Станица Луганская, пункт пропуска, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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