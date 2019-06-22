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На Порошенко, Парубия и Гройсмана завели дело за захват власти

Комментариев: 9
Оппоблоковцы подали в ГБР заявление о том, что экс-президент с соратниками узурпировали власть.
Бывшего президента обвиняют в захвате власти
Бывшего президента обвиняют в захвате власти
president.gov.ua

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Народные депутаты от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в ГБР о захвате госвласти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом. Об этом пишет Зеркало недели.

Обращение поступило в ГБР около месяца назад, и сейчас по нему уже начались допросы. Депутаты утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом госвласти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

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По утверждению заявителей, Порошенко, Парубий и Гройсман совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.

Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в ЕБРР.

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Документ был направлен в ГБР еще до вынесения решения КС о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Напомним, ранее Андрей Портнов дал очередные показания против Порошенко в ГБР.

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Теги: СМИ, Порошенко, Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий, ГБР
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Комментариев (9)
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Boxerogos    22.06.2019, 17:01
Оценка:  0
Boxerogos
Пидоpoшенко и его подельникам срочно нужно выдать по пистолету.Пускай"почистят&qu ot;(как завещал дохлый Тымчук).))))))))))))))))))))
Брюква_и_Клюква    22.06.2019, 16:49
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Предлагаю всех бывших и нынешних отдать под суд, а потом начать с нового листа! Скажете, жестоко? Но зато работает!
Letohradek    22.06.2019, 16:52
Оценка:  -4
Letohradek
Автоматом плюс поставил ... Извини! Теперь буду читать внимательнее твои бредни!
Брюква_и_Клюква    22.06.2019, 16:59
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
А мы и так живем в этой стране в эпоху сплошных бредней, товарищ! Возможно, Вам из Праги это незаметно?
fkrfyfan    22.06.2019, 16:29
Оценка:  +3
fkrfyfan
Так у логопеда же справка, что он придурок, какой над ним суд?
Alexsy    22.06.2019, 16:50
Оценка:  +2
Alexsy
В дурку его надо, чего он в раде делал?
iseamaster    22.06.2019, 16:18
Оценка:  +1
iseamaster
Нужно подать в суд на то, что 2014 году был совершен силовой захват власти, вседствии чего ушел Крым и война в Донбассе. Майдавонь судить нужно. Тех, кто признался в расстреле милиционеров на майдане и 9 мая в Мариуполе, нужно судить.
Люблю_Украину    22.06.2019, 16:31
Оценка:  -2
Люблю_Украину
не надо, пусть этот цирк продолжается)
зір    22.06.2019, 16:17
Оценка:  -1
зір
дуппоблок пора посадити за державну зраду
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