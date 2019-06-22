На Порошенко, Парубия и Гройсмана завели дело за захват власти

Оппоблоковцы подали в ГБР заявление о том, что экс-президент с соратниками узурпировали власть.

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Народные депутаты от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в ГБР о захвате госвласти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом. Об этом пишет Зеркало недели.

Обращение поступило в ГБР около месяца назад, и сейчас по нему уже начались допросы. Депутаты утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом госвласти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

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По утверждению заявителей, Порошенко, Парубий и Гройсман совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.

Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в ЕБРР.

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Документ был направлен в ГБР еще до вынесения решения КС о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Напомним, ранее Андрей Портнов дал очередные показания против Порошенко в ГБР.