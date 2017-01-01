Под Одессой пьяный киевлянин влетел в стоянку

Водитель Aуди Q8 не справился с управлением и протаранил пять машин, которые находились на автостоянке.

В ДТП под Одессой пострадали пять авто od.npu.gov.ua

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В городе Черноморск Одесской области пьяный киевлянин протаранил на своем автомобиле пять машин, стоявших на автостоянке. Об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, передает Корреспондент.

ДТП произошло сегодня ночью на проспекте Мира в центре указанного города. 28-летний водитель Aуди Q8 во время движения не справился с управлением и протаранил пять автомобилей, которые находились на автостоянке.

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В результате ДТП телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как отмечается, водитель Aуди Q8 находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы.

Напомним, 17 июня легковушка в Днепре сбила насмерть двух человек.