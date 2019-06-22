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Януковича вызвали в суд 15 июля

Комментариев: 8
Экс-президента ждут на заседании в связи с делом по апелляции на его приговор.
Януковича в который раз вызвали в суд в Украине
Януковича в который раз вызвали в суд в Украине
EPA/UPG

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Киевский апелляционный суд, который ранее отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, вызывает его на заседание в 11:00 15 июля. Об этом пишут Українські Новини.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в субботу в официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр".

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В повестке перечисляются уважительные причины для неявки суд и напоминается об обязательном предварительном предупреждении в случае невозможности явиться на заседание.

Также в повестке напоминается об ответственности в случае, если обвиняемый не явился без уважительных причин или не сообщил заранее о причинах неявки.

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15 июля Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию защиты Януковича на приговор. Защита экс-Президента подала пять апелляций. 22 июля также состоится рассмотрение апелляции.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что экс-глава АП Виктора Януковича Андрей Клюев идет на выборы в Раду.

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Теги: Янукович, суд, апелляция, защита, приговор
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Комментариев (8)
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Духовный_скреп    22.06.2019, 18:19
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Астанавитесь!!!
МЕЛЬХИОР    22.06.2019, 17:52
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
Этого урода ЗЕ-клован еще и премьерминистром сделает! Новое лицо, мля!
i-Veselchak    22.06.2019, 17:48
Оценка:  0
i-Veselchak
А оно ему надо!?!
МЕЛЬХИОР    22.06.2019, 17:53
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
надо, Федя... надо!
RomaCrimea    22.06.2019, 18:17
Оценка:  0
RomaCrimea
Приедет, и закроют. Он дебил, но не до такой степени.
Letohradek    22.06.2019, 17:27
Оценка:  +2
Letohradek
Не удивлюсь, если урка приедет в Киев, и нынешняя власть вернет ему Межгорье, с извинениями ...
ShakhterDonetsk    22.06.2019, 18:08
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Клоун зе и перед паханом будет на коленях позать. Такой у нас ерундовый презик.
Letohradek    22.06.2019, 18:13
Оценка:  -1
Letohradek
Естественно! У зэка в Межгорье, зэ частенько исполнял роль квартального клоуна ))
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