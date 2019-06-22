Януковича вызвали в суд 15 июля

Экс-президента ждут на заседании в связи с делом по апелляции на его приговор.

Януковича в который раз вызвали в суд в Украине EPA/UPG

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Киевский апелляционный суд, который ранее отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, вызывает его на заседание в 11:00 15 июля. Об этом пишут Українські Новини.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в субботу в официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр".

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В повестке перечисляются уважительные причины для неявки суд и напоминается об обязательном предварительном предупреждении в случае невозможности явиться на заседание.

Также в повестке напоминается об ответственности в случае, если обвиняемый не явился без уважительных причин или не сообщил заранее о причинах неявки.

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15 июля Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию защиты Януковича на приговор. Защита экс-Президента подала пять апелляций. 22 июля также состоится рассмотрение апелляции.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что экс-глава АП Виктора Януковича Андрей Клюев идет на выборы в Раду.