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Молдова просит Киев помочь в борьбе с коррупцией

Комментариев: 8
Правительство Молдовы хочет пригласить украинских экспертов, чтобы создать Антикоррупционное бюро у себя в стране.
Майя Санду
Майя Санду

Новое правительство Молдовы планирует создать Антикоррупционное бюро. Для этого планируется пригласить экспертов из Украины. Об этом в интервью Громадському сообщила премьер Молдовы Майя Санду.

"Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное - ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран", - отметила она.

Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и является независимым".

"И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей - очень высокие", - добавила премьер Молдовы.

Ранее Молдова запросила у Украины информацию о сбежавших политиках. Новые власти страны разыскивают сбежавших лидеров двух партий. Проверяется возможность их побега через Одессу.

Напомним, после политического кризиса в пятницу, 14 июня,  Демократическая партия сдала позиции, а их сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. Через несколько часов после этого, по данным молдавских СМИ, руководство Демпартии экстренно покинуло страну. Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду пригрозила беглецам экстрадицией.

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Теги: коррупция, Молдова, Молдова Украина, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Антикоррупционное Бюро Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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П    22.06.2019, 17:27
Оценка:  +5
П
Спасибо молдаванам за хорошее настроение.
i-Veselchak    22.06.2019, 17:26
Оценка:  +5
i-Veselchak
Это юмор?
Брюква_и_Клюква    22.06.2019, 17:22
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Надо реинкарнировать товарища Пиночета - вот он точно умел успешно бороться с коррупцией!
iseamaster    22.06.2019, 17:22
Оценка:  +3
iseamaster
Это тонкий молдавский троллинг...))))
Gidnyk    22.06.2019, 17:22
Оценка:  +4
Gidnyk
Молдоване они и есть молдоване. Если хотите реально коррупцию победить обратитесь к китайцам. Те лихо со своими коррупционерами разбираются.
П    22.06.2019, 17:26
Оценка:  +1
П
В Китае нет коррупции?
fkrfyfan    22.06.2019, 17:19
Оценка:  +4
fkrfyfan
А представителей Сомали по борьбе с пиратством
Духовный_скреп    22.06.2019, 17:10
Оценка:  +7
Духовный_скреп
Нам бы самим кто помог.От рассмешили молдоване))))
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