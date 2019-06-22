Молдова просит Киев помочь в борьбе с коррупцией

Правительство Молдовы хочет пригласить украинских экспертов, чтобы создать Антикоррупционное бюро у себя в стране.

Новое правительство Молдовы планирует создать Антикоррупционное бюро. Для этого планируется пригласить экспертов из Украины. Об этом в интервью Громадському сообщила премьер Молдовы Майя Санду.

"Я бы хотела, чтобы это бюро (антикоррупционное - ред.) советников премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран", - отметила она.

Санду рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия "уже хорошо работает и является независимым".

"И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей - очень высокие", - добавила премьер Молдовы.

Ранее Молдова запросила у Украины информацию о сбежавших политиках. Новые власти страны разыскивают сбежавших лидеров двух партий. Проверяется возможность их побега через Одессу.

Напомним, после политического кризиса в пятницу, 14 июня, Демократическая партия сдала позиции, а их сторонники разблокировали входы в государственные учреждения. Через несколько часов после этого, по данным молдавских СМИ, руководство Демпартии экстренно покинуло страну. Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду пригрозила беглецам экстрадицией.

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