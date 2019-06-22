Петиция о химической кастрации педофилов набрала голоса

Теперь петицию о наказании насильников детей должен рассмотреть парламент.

После убийства Даши Лукьяненко в Украине набрала голоса петиция о кастрации педофилов коллаж фото

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Петиция на сайте Верховной Рады по ужесточению наказания за сексуальное насилие над детьми собрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Соответствующая петиция размещена на сайте парламента.

Начали собирать подписи 27 мая. В тексте отмечается, что два года назад был разработан законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия, который до сих пор проходит доработку.

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В нем содержится три новации - введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, усиление ответственности за такие преступления и химическая кастрация преступников.

Относительно последнего, то такие действия добровольного характера предусмотрены в отношении двух категорий преступников. "1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия", - говорится в тексте.

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Отмечается, что химическая кастрация - это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Также в петиции указывается, что такой вид наказания применяется в отношении педофилов в ряде других стран.

Автором петиции является Анна Маляр, а среди соавторов документа - заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В своем видеообращении юрист-криминалист отметила, что при написании инициативы столкнулась с жесткой критикой защитников прав педофилов и насильников, поэтому требовалась дополнительная работа по законопроекту.

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Напомним, в Одесской области сотни людей искали пропавшую 13 июня Дарью Лукьяненко 2007 года рождения. Позже тело ребенка нашли только во время третьего обыска домовладения, в котором жил подозреваемый.

Во время допроса сам Тарасов признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.