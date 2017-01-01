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В Ровенской области ребенок выстрелил себе в ногу

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Мальчик взял в руки пневматическое ружье и нажал на курок, сообщили родители. Пуля отрикошетила и застряла в стопе ребенка.
Родители сразу обратились в местную больницу, однако в полицию никто не сообщал
Родители сразу обратились в местную больницу, однако в полицию никто не сообщал
Корреспондент.net

В Ровенской области 11-летний мальчик ранил себя из пневматического оружия. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Медики областной детской больницы сообщили полиции, что к ним доставили 11-летнего мальчика с ранением стопы. Событие произошла 20 июня около 20:00.

По словам родителей, ребенок взял в руки пневматическое ружье и нажал на курок. Пуля отрикошетила и застряла в стопе ребенка. Родители сразу обратились в местную больницу, однако в полицию никто не сообщал. Сейчас угрозы жизни ребенка нет.

Отмечается, что работники ювенальной превенции ГУНП в Ровенской области уже пообщались с родителями мальчика и выяснили, что семья благополучная, на профилактическом учете полиции никто из них не находился. Решается вопрос об изъятии оружия и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

Напомним, в Житомирской области получил пулевое ранение 12-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в больницу с пулевым с ранением спины. На место происшествия выехала полиция.

А в Днепропетровской области подросток выстрелил брату в голову из пистолета, после чего сбежал из дома.

 

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Теги: ребенок, оружие, стрельба, ранение, мальчик, Ровенская область, пулевое ранение
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Источник: korrespondent.net

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