Во Львове завершили испытания самолета МИГ-29УБ

В ближайшее время самолет после ремонта и испытаний будет принимать Командование Воздушных сил ВС Украины.

Государственное предприятие Львовский государственный авиационно-ремонтный завод успешно завершило летные испытания учебно-боевого самолета МИГ-29УБ после ремонта на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Как сообщается, в ближайшее время самолет будет принимать командование Воздушных сил ВС Украины.

После завершения некоторых обязательных процедур (оформление документации, ознакомительный полет, передача авиационной техники и наземного оборудования специалистам воинской части и т.д.) еще один МИГ встанет на восстановленное крыло.

МИГ-29УБ – учебно-тренировочный самолет, создан на базе МИГ-29 и имеет два места – для летчика-инструктора и летчика-курсанта.

Ранее сообщалось, что система Ольха прошла испытания Минобороны. Реактивная система залпового огня Ольха вскоре поступит на вооружение Военных сил Украины.

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