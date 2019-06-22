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Во Львове завершили испытания самолета МИГ-29УБ

Комментариев: 3
В ближайшее время самолет после ремонта и испытаний будет принимать Командование Воздушных сил ВС Украины.
самолет МИГ-29УБ
самолет МИГ-29УБ
lsarp.com.ua

Государственное предприятие Львовский государственный авиационно-ремонтный завод успешно завершило летные испытания учебно-боевого самолета МИГ-29УБ после ремонта на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Как сообщается, в ближайшее время самолет будет принимать командование Воздушных сил ВС Украины.

После завершения некоторых обязательных процедур (оформление документации, ознакомительный полет, передача авиационной техники и наземного оборудования специалистам воинской части и т.д.) еще один МИГ встанет на восстановленное крыло.

 lsarp.com.ua
 

МИГ-29УБ – учебно-тренировочный самолет, создан на базе МИГ-29 и имеет два места – для летчика-инструктора и летчика-курсанта.

Ранее сообщалось, что система Ольха прошла испытания Минобороны. Реактивная система залпового огня Ольха вскоре поступит на вооружение Военных сил Украины.

 

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Теги: армия и вооружение, Львов, самолет, военные, Украинская армия, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fkrfyfan    22.06.2019, 20:05
Оценка:  0
fkrfyfan
Всё говнокомандование приедет чтобы "принять" самолёт построенный лет 40 назад?
Boxerogos    22.06.2019, 20:03
Оценка:  +1
Boxerogos
Этот древний хлам очень скоро упадёт.Хорошо если не на мирных людей.
VSHIVANKA    22.06.2019, 19:52
Оценка:  +3
VSHIVANKA
СМОТРЮ. ФИЛЬМ " БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. " ......
КАКАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ , КАКОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ ...
А КТО ТО , В ТОМ ЧИСЛЕ И ХОХЛЯДИ , ХРЮКАЛИ , ЧТО ЭТО ЗРЯ , ЧТО НАДО БЫЛО ПОДНЯТЬ ЛАПКИ КАК ЕВРОПА , ОСТАЛИСЬ БЫ ЦЕЛЫ И ЖИВЫ ......
Ira0956    22.06.2019, 19:43
Оценка:  +3
Ira0956
а почему самолет ге декоммунизировали?
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