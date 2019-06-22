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ВСУ испытали боеголовку крылатой ракеты Нептун

Комментариев: 4
Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины.

В Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой ракеты Нептун.
Испытания прошли успешно, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей. 

Напомним, военные испытали крылатую ракету Нептун. Крылатые ракеты Нептун после испытаний поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Дальность полета ракеты составляет до 300 км.

Раскрыты характеристики ракетного комплекса Нептун

 

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Теги: Минобороны, ракета, ракета-носитель, Днепропетровская область, ВСУ, Нептун
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    22.06.2019, 22:33
Оценка:  +1
Boxerogos
Все уже подняли руки!)))))))))))))))
VSHIVANKA    22.06.2019, 22:17
Оценка:  +2
VSHIVANKA
СМЕХОТА .....)))
КАКОЙ ПАФОС .....)))))
ИНДЕЙЦЫ ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ЛУКА , И ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ ТАНК .....)))
ВАТА_FUCK    22.06.2019, 22:14
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
Чего добро переводить, сразу в Керченский мост! По уровню воплей и поняли бы эффективность. Главное отморозиться по примеру великосРусов!
Boxerogos    22.06.2019, 22:34
Оценка:  +2
Boxerogos
Бот,завязывай с компьютерными играми,пока окончательно не отупел.)))))))))))))
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