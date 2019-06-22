ВСУ испытали боеголовку крылатой ракеты Нептун

Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины.

В Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой ракеты Нептун.

Испытания прошли успешно, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей.

Напомним, военные испытали крылатую ракету Нептун. Крылатые ракеты Нептун после испытаний поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Дальность полета ракеты составляет до 300 км.

Раскрыты характеристики ракетного комплекса Нептун

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