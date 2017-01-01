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На Донбассе 11 обстрелов за день, ранен военный

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Сепаратисты применили минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На Донбассе ранен военный
На Донбассе ранен военный

В зоне проведения операции Объединенных сил в субботу, 22 июня, сепаратисты нарушили режим прекращения огня 11 раз, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции украинских военных с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, сепаратисты совершили обстрелы вблизи н.п. Водяное, Старогнатовка, Широкино, в окрестностях Красногоровки, возле н.п. Гнутово, Павлополь и вблизи н.п.Новотроицкое.

Кроме того позиции Объединенных сил были обстреляны вблизи н.п. Песчаное, Южное и Новолуганское.

Напомним, за сутки 20 июня на Донбассе произошло 18 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда трое украинских военных были ранены, у еще одного была боевая травма. По данным разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще трое получили ранения.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, армия Украины, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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