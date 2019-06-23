В Запорожской области жестоко избили и ограбили полицейских

Группа молодых людей в Васильковке напала на полицейских после замечания и избила, а также ограбила их.



В городе Васильковка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двух полицейских, сообщает пресс-служба Нацполиции.



26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции возвращались после службы домой и возле одного из ночных магазинов сделали замечание несовершеннолетнему, который пил пиво и выбросил на проезжую часть стеклянную бутылку.



"В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще более дерзко. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных человек. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц", - говорится в сообщении.



Мужчины избили полицейских и отобрали у них служебные удостоверения, деньги и документы. Правоохранители получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.



Главные участники нападения уже установлены, это двое братьев, местные жители 1994 и 2003 годов рождения. Им заочно объявили подозрения в совершении преступления и объявили в розыск, младший уже задержан.

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