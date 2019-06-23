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В Запорожской области жестоко избили и ограбили полицейских

Комментариев: 1
Группа молодых людей в Васильковке напала на полицейских после замечания и избила, а также ограбила их.
Полицейских избили в Запорожской области
Полицейских избили в Запорожской области
Корреспондент.net

В городе Васильковка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двух полицейских, сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции возвращались после службы домой и возле одного из ночных магазинов сделали замечание несовершеннолетнему, который пил пиво и выбросил на проезжую часть стеклянную бутылку.
 
"В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще более дерзко. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных человек. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц", - говорится в сообщении.
 
Мужчины избили полицейских и отобрали у них служебные удостоверения, деньги и документы. Правоохранители получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.
 
Главные участники нападения уже установлены, это двое братьев, местные жители 1994 и 2003 годов рождения. Им заочно объявили подозрения в совершении преступления и объявили в розыск, младший уже задержан.

Напомним, ранее в Днепре нашли погибшего полицейского. В Днепропетровской области стражи правопорядка избили задержанного ими мужчину.

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Теги: полиция, избиение, Запорожская область, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0965    23.06.2019, 03:20
Оценка:  +1
Ira0965
опять Запорожье...бедный город заполонили его ватожопые
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