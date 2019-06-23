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Россия преследует религиозные меньшинства в Крыму, на Донбассе – Госдеп США

Комментариев: 5
Среди преследуемых не только крымские татары-мусульмане, но и греко-католики и прихожане Православной церкви Украины.
Россия преследует религиозные меньшинства в Крыму и на Донбассе
Россия преследует религиозные меньшинства в Крыму и на Донбассе
nashvancouver.com

Государственный секретарь США Майк Помпео в отчете о свободе вероисповедания в мире назвал Россию одной из стран, где происходят самые большие преследования на почве религиозных убеждений. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте Госдепа в пятницу, 21 июня.

В отчете ссылаются на сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Украины, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы.

Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их как военные объекты на Донбассе.

Также отмечается, что активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму. Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов, из-за политики оккупационных властей. Православная церковь Украины сообщает о продолжении захвата церквей.

Также в отчете подчеркивается, что российские СМИ регулярно сеют подозрение и страх между религиозными группами, особенно в отношении крымских татар-мусульман.

Как сообщалось ранее, в Крыму снова проводили обыски у крымских татар, а ЕС продлили санкции против России за аннексию Крыма.

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Теги: Россия, религия, Крым, донбасс, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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fkrfyfan    23.06.2019, 09:38
Оценка:  -1
fkrfyfan
А этот ублюдок из пиндосии не видит как никем не признанный стамбульский приход с термосом отжимает храмы УПЦ
Люблю_Украину    23.06.2019, 09:11
Оценка:  +1
Люблю_Украину
а США-ты мочат нигеров как волков позорных и миллионы коренных жителей на тот свет отправили, оставшихся - в резервации позагоняли и еще устроили войны в которых погибло так много людей что точно не сосчитать ,счет на миллионы, но это все ерунда...ведь раша преследует игиловцев в крыму, какой ужас))
Russian-Troll    23.06.2019, 09:20
Оценка:  0
Russian-Troll
Упыри уже не знают, что бы высрать, лишь бы пакость каку на Россию написать.
Letohradek    23.06.2019, 09:29
Оценка:  -2
Letohradek
Уберитесь вон из Крыма, верните его Украине, и ни каких пакостей вам делать не будут
Letohradek    23.06.2019, 09:27
Оценка:  -2
Letohradek
ТЫ прав! Наверное ты помнишь и Анжелу Дэвис, которая отстаивала права угнетенных негров, приезжая к нам в СССР. И монолог Хазанова, в котором, советские люди написали петицию в Белый дом, с просьбой - все, что не доедают угнетенные негры - прислать им в СССР
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