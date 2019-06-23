Легализацию медицинской марихуаны поддерживает больше 50% украинцев - опрос
Легализацию медицинской марихуаны полностью поддерживают 30% украинцев и частично поддерживают еще 28%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, опубликованные в пятницу, 21 июня.
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Против легализации выступают 33% опрошенных украинцев.
Больше всех идею легализации медицинской марихуаны поддерживают жители Киева, мужчины, люди младшего возраста и люди более высокого достатка.
Соцопрос проводили с 21 по 29 мая 2019 года, всего опросили 2200 респондентов старше 18 лет.
Ранее сообщалось, что возле ВР требуют легализацию марихуаны. Участники акции требуют снять уголовную ответственность за употребление каннабиса и разрешить его как минимум в медицинских целях.
Т.е. это кто? Это мажоры, которые с жиру бесятся. А последние исследования показали, что марихуана боль не уменьшаем. Просто золотым деткам хочется торчать