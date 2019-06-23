Авария произошла в 7:50 23 июня. Водителя машины госпитализировали. Информации о других пострадавших пока нет.

В Харькове в здание городского совета врезался автомобиль Toyota Corolla. Полицию на место происшествия вызвали в 7:50 утра. Об этом сообщает издание МедиаПорт в воскреснье, 23 июня.

Журналисты поговорили с представительницей Управления патрульной полиции в Харьковской области Кариной Курбановой. Она рассказала об инциденте, но не уточнила, в каком сотоянии был водитель, были ли в машине другие пассажиры и как произошло столкновение.

Известно, что водителя госпитализировал, но с какими травмами и есть ли угроза жизни, пока не сообщается.

Cмотрите фотогалерею: В здание горсовета Харькова врезалась машина

Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину.

В Харькове осудили няню, избивавшую ребенка с ДЦП

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet