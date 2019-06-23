В здание горсовета Харькова врезалась машина
В Харькове в здание городского совета врезался автомобиль Toyota Corolla. Полицию на место происшествия вызвали в 7:50 утра. Об этом сообщает издание МедиаПорт в воскреснье, 23 июня.
Журналисты поговорили с представительницей Управления патрульной полиции в Харьковской области Кариной Курбановой. Она рассказала об инциденте, но не уточнила, в каком сотоянии был водитель, были ли в машине другие пассажиры и как произошло столкновение.
Известно, что водителя госпитализировал, но с какими травмами и есть ли угроза жизни, пока не сообщается.
Cмотрите фотогалерею: В здание горсовета Харькова врезалась машина
Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину.
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