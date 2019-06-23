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В здание горсовета Харькова врезалась машина

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Авария произошла в 7:50 23 июня. Водителя машины госпитализировали. Информации о других пострадавших пока нет.
В Харьковский горсовет врезался автомобиль
В Харьковский горсовет врезался автомобиль
mediaport.ua

В Харькове в здание городского совета врезался автомобиль Toyota Corolla. Полицию на место происшествия вызвали в 7:50 утра. Об этом сообщает издание МедиаПорт в воскреснье, 23 июня.

Журналисты поговорили с представительницей Управления патрульной полиции в Харьковской области Кариной Курбановой. Она рассказала об инциденте, но не уточнила, в каком сотоянии был водитель, были ли в машине другие пассажиры и как произошло столкновение.

Известно, что водителя госпитализировал, но с какими травмами и есть ли угроза жизни, пока не сообщается.

Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину.

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Теги: ДТП, Харьков, авария
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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QWERTY80    23.06.2019, 11:06
Оценка:  0
QWERTY80
Шахидо мобиль?
ВосставшийИзБана    23.06.2019, 11:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Николай Гастелло.
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