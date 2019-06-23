Марш равенства в Киеве: Есть задержанный, полиция оттесняет противников
Марш равенства начался со столкновений.
Как только начался Марш равенства в Киеве, противники мероприятия бросились перенимать колонны, передает УНН.
Читай также: Лидеры Киевпрайда пришли под АП с обращением к Зеленскому и Кличко
Полиция среагировала оперативно и оттеснила противников, однако, один из мужчин хотел напасть на участников. На данный момент он задержан.
На сейчас колонна активистов мирно движется по улицам Киева. В колоннах идет около 2 тыс человек.
Ранее сообщалось, что в Киеве начинается Марш равенства.1 Часть Владимирской улицы, парк Шевченко и площадь Льва Толстого оцеплены полицией. Около сотни противников марша находятся в огражденной зоне, но полиция не допускает проявлений агрессии.
Есть один начальник цеха на нашем заводе.
Его зовут Михалыч, он с ума меня сводит.
Каждую ночь мне Михалыч снится,
Его волосы, губы, глаза и поясница.
Егорыч, Дмитрич, Генадий Палыч.
Из них их всех мне нужен только ты, Михалыч.
Без тебя, Михалыч, мне жизнь не ну
Без тебя, Михалыч, моя постель холодна.
Надвигается дело под тесною робой,
Подойди, Михалыч, Руко-о-ой попробуй...
На территории завода поют соловьи
О нашей крепкой, Михалыч, мужской любви.
Михалыч... тссс... ааа...
Михалыч... тссс... ааа...
Я хочу тебя в столовой и в кабинете,
На прохо
Я хочу тебя в курилке и у черного входа,
Я хочу тебя на всей территории завода!
Замирают стрелки на моих часах,
Когда идешь ты из столовой с капустою в усах.
В твоем горячем вздыхании - запах явы.
Эй, Михалыч, I Wonna be love!
Приходи в любое время ко мне в гос