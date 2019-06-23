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Марш равенства в Киеве: Есть задержанный, полиция оттесняет противников

Комментариев: 6
Марш равенства начался со столкновений.
Около 2 тыс человек маршируют в Киеве за защиту прав и свобод человека
Около 2 тыс человек маршируют в Киеве за защиту прав и свобод человека
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Как только начался Марш равенства в Киеве, противники мероприятия бросились перенимать колонны, передает УНН. 

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Полиция среагировала оперативно и оттеснила противников, однако, один из мужчин хотел напасть на участников. На данный момент он задержан.

На сейчас колонна активистов мирно движется по улицам Киева. В колоннах идет около 2 тыс человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве начинается Марш равенства.1 Часть Владимирской улицы, парк Шевченко и площадь Льва Толстого оцеплены полицией. Около сотни противников марша находятся в огражденной зоне, но полиция не допускает проявлений агрессии.

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Теги: марш равенства, киевпрайд, марш равенства в киеве, права человека, ЛГБТ, ЛГБТКью, ЛГБТ-сообщество
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Комментариев (6)
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wadjusa    23.06.2019, 11:25
Оценка:  0
wadjusa
Сьогодні марш ПІДЕРАСТІВ, завтра - зоофілів з некрофілами. Що чекає на нас післязавтра?..
ВосставшийИзБана    23.06.2019, 11:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Верните радугу!
ANDREICH    23.06.2019, 10:57
Оценка:  -3
ANDREICH
Михалыч, михалыч, михалыч, михалыч.

Есть один начальник цеха на нашем заводе.
Его зовут Михалыч, он с ума меня сводит.
Каждую ночь мне Михалыч снится,
Его волосы, губы, глаза и поясница.

Егорыч, Дмитрич, Генадий Палыч.
Из них их всех мне нужен только ты, Михалыч.
Без тебя, Михалыч, мне жизнь не ну
ANDREICH    23.06.2019, 10:58
Оценка:  -3
ANDREICH
жна,
Без тебя, Михалыч, моя постель холодна.

Надвигается дело под тесною робой,
Подойди, Михалыч, Руко-о-ой попробуй...
На территории завода поют соловьи
О нашей крепкой, Михалыч, мужской любви.

Михалыч... тссс... ааа...
Михалыч... тссс... ааа...

Я хочу тебя в столовой и в кабинете,

На прохо
Шерханчик    23.06.2019, 11:01
Оценка:  +2
Шерханчик
НЕ в склад не в лад поцелуй кобылу в зад.
ANDREICH    23.06.2019, 11:01
Оценка:  -3
ANDREICH
дной в бугалтерии, и в туалете.
Я хочу тебя в курилке и у черного входа,
Я хочу тебя на всей территории завода!

Замирают стрелки на моих часах,
Когда идешь ты из столовой с капустою в усах.
В твоем горячем вздыхании - запах явы.
Эй, Михалыч, I Wonna be love!

Приходи в любое время ко мне в гос
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