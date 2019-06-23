Марш равенства в Киеве: Есть задержанный, полиция оттесняет противников

Марш равенства начался со столкновений.

Около 2 тыс человек маршируют в Киеве за защиту прав и свобод человека facebook.com/replyua

Как только начался Марш равенства в Киеве, противники мероприятия бросились перенимать колонны, передает УНН.

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Полиция среагировала оперативно и оттеснила противников, однако, один из мужчин хотел напасть на участников. На данный момент он задержан.

На сейчас колонна активистов мирно движется по улицам Киева. В колоннах идет около 2 тыс человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве начинается Марш равенства.1 Часть Владимирской улицы, парк Шевченко и площадь Льва Толстого оцеплены полицией. Около сотни противников марша находятся в огражденной зоне, но полиция не допускает проявлений агрессии.