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В Марше равенства в Киеве приняли участие больше 30 военнослужащих

Комментариев: 2
Впервые в истории проведения Марша равенства в нем приняла участие колона военнослужащих. В ней приняли участие больше 30 военных.
В Марше равенства приняли участие больше 30 военных
В Марше равенства приняли участие больше 30 военных

Больше 30 военных прошли колонной на Марше равенства. Об этом сообщает Громадское в воскресенье, 23 июня.

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - заявил один из участников Марша, доброволец батальона Донбасс Виктор Пилипенко.

На вопрос журналистки Громадского, каково это быть геем в армии, Пилипенко ответил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов".

"Именно из-гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", - подчеркнул он.

Пилипенко также рассказал, что в интернете нецензурно в его адрес высказывались люди, которые позиционируют себя как националисты, но которые не пошли на войну.

Напомним, что ранее в Киеве начался Марш равенства. Чтобы избежать провокаций, полиция ограничила движение в центре города.

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Теги: Права человека, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    23.06.2019, 12:35
Оценка:  +2
Boxerogos
Гуглим"Геи в АТО"и узнаём много нового о наших "патриотах"и"защит никах".)))))))))))))))
fkrfyfan    23.06.2019, 12:14
Оценка:  +1
fkrfyfan
Так военнослужащие всу на Донбасе все такие, не по ориентации, а по своей сущности!
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