Марш равенства в Киеве эвакуируют: Прогремел взрыв
Несмотря на столкновения и взрыв, пострадавших пока нет.
На Марше равенства в Киеве правоохранители объявили эвакуацию, передает УНН.
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"Внимание, участники акции! Просим пройти на эвакуацию", - объявили правоохранители, которые сейчас на марше.
В момент объявления колонна находилась на улице Богдана Хмельницкого, участников попросили пройти на станцию метро Театральная.
В то же время непосредственно рядом с колонной участников Марша прогремел взрыв.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Ранее сообщалось, что Марш равенства начался со столкновений: есть задержанный, полиция оттесняет противников.
РАЗНИЦА В ПИ.ДАРАСАХ В РОССИИ И НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ В ТОМ , ЧТО В РОССИИ. ВСЕ ПЕТУХИ СИДЯТ В ПЕТУШАТНИКЕ И НЕ ВЫСОВЫВАЮТСЯ ....
ВЫ ЖЕ БОИТЕСЬ ХРЮКНУТЬ ЧТО ТО ПРОТИВ ПИ.ДАРОВ , ПОТОМУ , ЧТО СРАЗУ ЖЕ ПОЛУЧИТЕ ПИНОК ОТ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА И БРЮССЕЛЯ .....))))
ТАМ ГОМОСЯТИНУ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ...))
НЕРАБЫ ХУЛЕ ......))))
Есть и другое мнение, раз уж вы долбите друг друга в ж опу, то не нужно орать на каждом шагу про это и маршировать как придурки.