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Марш равенства в Киеве эвакуируют: Прогремел взрыв

Комментариев: 19
Несмотря на столкновения и взрыв, пострадавших пока нет.
Марш равенства в Киеве эвакуируют
Марш равенства в Киеве эвакуируют
facebook.com/Zaporozhyetown

На Марше равенства в Киеве правоохранители объявили эвакуацию, передает УНН. 

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"Внимание, участники акции! Просим пройти на эвакуацию", - объявили правоохранители, которые сейчас на марше.

В момент объявления колонна находилась на улице Богдана Хмельницкого, участников попросили пройти на станцию метро Театральная.

В то же время непосредственно рядом с колонной участников Марша прогремел взрыв.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Ранее сообщалось, что Марш равенства начался со столкновений: есть задержанный, полиция оттесняет противников.

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Теги: Марш равенства, марш равенства в киеве, киевпрайд, права человека, свобода человека, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, ЛГБТКью
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Комментариев (22)
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shin-chan    23.06.2019, 13:03
Оценка:  -1
shin-chan
Не знаю кому, но спасибо за взрыв!
VSHIVANKA    23.06.2019, 12:57
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ .....
РАЗНИЦА В ПИ.ДАРАСАХ В РОССИИ И НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ В ТОМ , ЧТО В РОССИИ. ВСЕ ПЕТУХИ СИДЯТ В ПЕТУШАТНИКЕ И НЕ ВЫСОВЫВАЮТСЯ ....
ВЫ ЖЕ БОИТЕСЬ ХРЮКНУТЬ ЧТО ТО ПРОТИВ ПИ.ДАРОВ , ПОТОМУ , ЧТО СРАЗУ ЖЕ ПОЛУЧИТЕ ПИНОК ОТ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА И БРЮССЕЛЯ .....))))
ТАМ ГОМОСЯТИНУ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ...))
VSHIVANKA    23.06.2019, 13:01
Оценка:  -1
VSHIVANKA
Я НЕ УДИВЛЮСЬ , ЧТО ЕСЛИ НУЖНО БУДЕТ ОЧЕНЬ ПОНРАВИТСЯ ХОЗЯЕВАМ , ЗЕЛЬЦ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ САМИ НАДЕНУТ СТРИНГИ , НАКРАСЯТ ГУБЫ И ВОЗЬМУТ В РУКИ РАДУЖНЫЕ ФЛАГИ .....
НЕРАБЫ ХУЛЕ ......))))
ShakhterDonetsk    23.06.2019, 13:01
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
2/3 вашего рассейского правительства состоит из голубизны. Это по вашим рассесйким данным . Учите матчасть Да и презик ваш при жизни жену выбросил и начал жить с медведевым. Все вокруг ржут, только рассиане все такие серьезные
Firstfurion    23.06.2019, 12:49
Оценка:  +2
Firstfurion
Мужчина совокупляется с женщиной, так уж заложено в природе. Но, каждый человек имеет право вести свою личную жизнь как ему нравится - это нормально, право выбора.
Есть и другое мнение, раз уж вы долбите друг друга в ж опу, то не нужно орать на каждом шагу про это и маршировать как придурки.
ShakhterDonetsk    23.06.2019, 12:52
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Гэй-гэев и лесбиянок так же производит природа. Они не клонируются, они зачем то рождаются естественным путем, да еще и в количестве примерно 10% от населения страны.
ShakhterDonetsk    23.06.2019, 12:55
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Немогу понять, почему их не хотят приравнять к нормальным парам. Один фиг иони живут друг с другом. Ну оформляли бы они браки, ну решали бы при разводах имущественные споры, что тут такого страшного ? Проголосуйте за соответствующий закон и закройте тему. В ЕС подобные проблемы давно решены.
mafiя    23.06.2019, 12:48
Оценка:  +3
mafiя
Избранником сына главы комитета РФ по вопросам семьи и брака Мизулиной стал сын министра образования РФ- это жесть....
VSHIVANKA    23.06.2019, 12:40
Оценка:  -10
VSHIVANKA
ИДУТ ДВА ЕВРОХОХЛА ПО АМСТЕРДАМУ .... - МЫКОЛА , ШО ТО МНЭ СТРИНГИ ЖМУТЬ И ЛЫФЧЫК НАТИРАИТЬ !!! - ТЭРПЫ ПЭТРО , ЭТО НАШ ЭУРОПЭЙСЬКИЙ ВЫБОР !!! )))
amzyraa    23.06.2019, 12:41
Оценка:  +7
amzyraa
В мааскве такого добра валом, или в питере нету?
Ехидный    23.06.2019, 12:42
Оценка:  +7
Ехидный
Вшивый Ванька, когда очки себе купишь? Или в Ольгино так мало платят, что только на бояру хватает?
amzyraa    23.06.2019, 12:43
Оценка:  +6
amzyraa
Да кстати забыл- чей сыночек вышел замуж за сына министра финансов РФ?Мизулиной, борца с геями сын.
amzyraa    23.06.2019, 12:44
Оценка:  +6
amzyraa
За сына министра образования РФ Фурсенко.
Ira0956    23.06.2019, 12:40
Оценка:  -1
Ira0956
а где все упоротые? ни одного сегодня на бм нет. видимо, все задействованы в марше пи-дарасни ))
Ira0956    23.06.2019, 12:33
Оценка:  -1
Ira0956
пи-дарасы не равны нормальным людям
amzyraa    23.06.2019, 12:41
Оценка:  +7
amzyraa
Жирику это расскажи, он мальчиков обожает
ShakhterDonetsk    23.06.2019, 12:50
Оценка:  +3
ShakhterDonetsk
Да и вован путен при жизни то же любил чужих деток в животики целовать и не только .
atos    23.06.2019, 12:29
Оценка:  -7
atos
Проводите все марши во Львове, там настолько талерантные гейропейцы, они любят и секс меньшинства и фекальные шествия, это у них в крови, и охранять не надо. )))
veronika    23.06.2019, 12:37
Оценка:  +1
veronika
Ще в Франківську, Тернополі. Саме краще в Почаєві, там толеранті ченці
Ехидный    23.06.2019, 12:39
Оценка:  +7
Ехидный
Толерастичні, бо мацкалі
Ехидный    23.06.2019, 12:41
Оценка:  +7
Ехидный
Урод ваторылый, у вас на роисси маршей и проводить не надо, и так вы все п_дерасты вроде тебя. А фекальные шествия у вас каждый год в день победобесия.
Hutinpuy    23.06.2019, 12:46
Оценка:  +3
Hutinpuy
Не зря он себе и ник такой выбрал - Отсос, и аватарка соответствующая
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