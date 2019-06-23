Марш равенства в Киеве эвакуируют: Прогремел взрыв

Несмотря на столкновения и взрыв, пострадавших пока нет.

На Марше равенства в Киеве правоохранители объявили эвакуацию, передает УНН.

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"Внимание, участники акции! Просим пройти на эвакуацию", - объявили правоохранители, которые сейчас на марше.

В момент объявления колонна находилась на улице Богдана Хмельницкого, участников попросили пройти на станцию метро Театральная.

В то же время непосредственно рядом с колонной участников Марша прогремел взрыв.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Ранее сообщалось, что Марш равенства начался со столкновений: есть задержанный, полиция оттесняет противников.