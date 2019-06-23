Укртрансгаз заявил о нехватке средств для выплаты кредитов ЕБРР и ЕИБ

Оператор ГТС Украины обратился к организациям с просьбой пересмотреть действующие кредитные соглашения по проекту модернизации газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Оператор газотранспортной системы Украины АО "Укртрансгаз" обратился к Европейскому банку реконструкции и развития, а также Европейскому инвестиционному банку с просьбой пересмотреть действующие кредитные соглашения по проекту модернизации украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает Интерфакс в воскресенье, 23 июня.

В сообщению указано, что одной из причин, по которым Укртрансгаз не может реализовывать кредитную программу, является неспособность оператора соответствовать критериям финансовой стабильности, определенным в кредитных соглашениях с ЕБРР и ЕИБ. Такая ситуация сложилась из-за того, что с конца прошлого года тарифы на его услуги были занижены.

В компании также отметили, что модернизировать украинский участок газопровода Уренгой-Помары-Ужгород можно и за меньшие деньги.

"Поэтому компания просит ЕБРР уменьшить сумму кредита, поскольку для достижения его основных целей будет достаточно привлечь 125 млн евро инвестиций (вместо 300 млн евро запланированного объема кредитных средств)", отмечают в сообщении.

В своем обращении к финансовым организациям Укртрансгаз попросил их провести консультации с украинским правительством с целью определения степени ответственности УТГ и нового оператора ГТС по кредитным соглашениям, механизма использования средств и обслуживания кредита после завершения в Украине процесса анбандлинга.



"Исходя из вышеуказанных обстоятельств, "Укртрансгаз" не видит возможным использование средств по кредитному соглашению с ЕБРР и ЕИБ в 2019 году", - заявили в компании.

Напомним, что ранее Укртрансгаз заявил об угрозе остановки ГТС.

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