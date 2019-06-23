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Марш равенства посетили 8 тысяч человек

Комментариев: 3
Полиция заявила, что обошлось без происшествий. Со стороны противников Марша были провокации, но обошлось без жертв среди участников шествия.
Больше 8 тысяч человек приняли участие в Марше равенства
Больше 8 тысяч человек приняли участие в Марше равенства
rbc.ua

В Марше равенства в Киеве приняли участие больше 8 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы шествия на официальной странице в Facebook в воскресенье, 23 июня.

"Марш равенства успешно завершился без каких-либо эксцессов. У нас были контрдемонстрации, но полиция выполнила свою работу, и марш прошел безопасно и комфортно для участников и участниц", - сказала на брифинге после Марша исполнительный директор ОО КиевПрайд Руслана Панухник.

Тем не менее, организатор отметила, что несколько раз шествие меняло маршрут из-за возможных провокаций со стороны противников Марша. Она также подчеркнула, что довольна сотрудничеством с полицией.

Как сообщалось ранее, на Марше равенства полиция задержала 9 провокаторов - им грозит до 7 лет.

В Марше равенства в Киеве приняли участие больше 30 военнослужащих

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Теги: Права человека, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    23.06.2019, 14:25
Оценка:  0
fkrfyfan
"Посетели"! Киевский зоопарк за воскресенье посетили столько то тысяч человек...
ВосставшийИзБана    23.06.2019, 14:20
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
А сколько полиции согнали ради этих 8 тысяч? Скольким причинили неудобства нормальным людям? Почему большинство должно страдать из-за кучки извращенцев?
iseamaster    23.06.2019, 14:25
Оценка:  0
iseamaster
Евроценности такие. Учи европу....
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