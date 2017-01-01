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Сутки в ООС: 31 обстрел, один погибший, 8 раненых

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Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, один сепаратист был ранен, а также ВСУ уничтожили беспилотник и повредили бронемашину сепаратистов.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штабу ООС / Facebook

Сепаратисты за минувшие сутки, 22 июня, 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военный погиб, еще восемь получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 23 июня.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

Обстрелы сепаратистов фиксировались возле Водяного, в районе Старогнатовки, возле Широкиного, окрестности Красногоровки, возле Гнутового, в районе Павлополя, возле Новотроицкого, окрестности Лебединского, возле Опытного, возле Авдеевки, возле Песок, в районе Песчаного, окрестности Южного, возле Новолуганского, окрестности Майорска, возле Зайцевого, возле Новоалександровки.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки один сепаратист был ранен, а также удалось уничтожить беспилоник противника и повредить одну бронемашину.

Напомним, что за сутки 21 июня на Донбассе произошло 25 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда боевую травму получил один боец ВСУ. По данным разведки, ответным огнем четыре сепаратиста были ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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