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В Украине самолет сгорел после аварийной посадки

Комментариев: 1
Спасателем удалось ликвидировать возгорание, которое возникло после аварийной посадки. Два члена экипажа госпитализированы.
Самолет приземлился и загорелся, двое членов экипажа получили травмы
Самолет приземлился и загорелся, двое членов экипажа получили травмы
ukrinform.ua

В Полтавской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку и загорелся. В самолете были люди. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23 июня около 10:00 неподалеку с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", - сказано в сообщении ГСЧС.

По информации спасателей, огонь удалось ликвидировать в течение часа - в 11:00. Двое членов экипажа получили незначительные травмы и были госпитализированы. Погибших нет.

Напомним, что ранее в Новой Зеландии при посадке столкнулись самолеты, есть погибшие.

В Германии самолет с людьми застрял на дереве

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Теги: авиакатастрофа, самолет, катастрофа, самолеты, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    23.06.2019, 15:34
Оценка:  -1
BROKER666
эти кукурузники ещё до сих пор летают???
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