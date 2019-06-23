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На заммэра Сум завели дело из-за высказывания об ЛГБТ

Комментариев: 5
На своей странице в Facebook мужчина опубликовал фотографию пленных концлагеря времен Второй мировой войны и написал, что надеется увидеть ЛГБТ-прайды именно такими.
Заммэра Сум привлекут к ответственности за высказывание в адрес ЛГБТ
Заммэра Сум привлекут к ответственности за высказывание в адрес ЛГБТ
hromadske.ua

Заместитель Сумского городского главы Максим Галицкий на своей странице в Facebook пожелал членам ЛГБТ-сообщества повторить судьбу пленных концлагерей Второй мировой войны. На него открыли уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Тот факт, что полиция открыла уголовное дело, подтвердила и пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган, опубликовав соответствующее заявление в Twitter.

"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Фейсбук выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала Науменко и добавила, что по факту подобных высказываний начато уголовное производство.

Сарган опуликовала в Twitter аналогичное сообщение и прикрепила скриншот поста Максима Галицкого.

Сведения в ЕРДР внесены по статье об умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Следствие поручено ГУ НП в Сумской области.

Напомним, что ранее Марш равенства посетили 8 тысяч человек.

В Марше равенства в Киеве приняли участие больше 30 военнослужащих

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Теги: полиция, прокуратура, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, Сумы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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LoveFreedom    23.06.2019, 16:01
Оценка:  +1
LoveFreedom
хм...?какой то долбоеб всех минусовал))учто у него проблемы с головой?))
LoveFreedom    23.06.2019, 16:00
Оценка:  +1
LoveFreedom
пусть кто хочет так и дрочит лишь бы людей не унижали и не мешали им жить)а вот вспоминать концлагеря не нужно было))
Ira0956    23.06.2019, 15:30
Оценка:  -2
Ira0956
вот вам и свобода слова
за это скакали?
ВосставшийИзБана    23.06.2019, 15:34
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ну так артикль вроде как не за Майдан.
LoveFreedom    23.06.2019, 15:55
Оценка:  0
LoveFreedom
дурочка его на него завели дело не за то что ему пиД.арасы не нравятся а за то что он высказался за повторение фашистских концлагерей))так что правильно дельце на него завели))лучше бы он матом их ругал тогда ему ничего и не было бы)
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