На заммэра Сум завели дело из-за высказывания об ЛГБТ

На своей странице в Facebook мужчина опубликовал фотографию пленных концлагеря времен Второй мировой войны и написал, что надеется увидеть ЛГБТ-прайды именно такими.

Заммэра Сум привлекут к ответственности за высказывание в адрес ЛГБТ hromadske.ua

Заместитель Сумского городского главы Максим Галицкий на своей странице в Facebook пожелал членам ЛГБТ-сообщества повторить судьбу пленных концлагерей Второй мировой войны. На него открыли уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Тот факт, что полиция открыла уголовное дело, подтвердила и пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган, опубликовав соответствующее заявление в Twitter.

"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Фейсбук выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала Науменко и добавила, что по факту подобных высказываний начато уголовное производство.

Сарган опуликовала в Twitter аналогичное сообщение и прикрепила скриншот поста Максима Галицкого.

За фактом подібних висловлювань розпочато крим.провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі... Слідство доручено ГУ НП в Сумській області. https://t.co/J6fon4oo2R pic.twitter.com/z4g6s5pnW4 — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 23 июня 2019 г.

Сведения в ЕРДР внесены по статье об умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Следствие поручено ГУ НП в Сумской области.

Напомним, что ранее Марш равенства посетили 8 тысяч человек.

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