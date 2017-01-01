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Гриневич рассказала об угрозах авторам учебников истории

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Министр заявила, что "пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику".
Гриневич рассказала о ситуации с учебниками истории
Гриневич рассказала о ситуации с учебниками истории
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Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что на авторов школьных учебников по истории Украины оказывают давление, требуя называть войну на Донбассе "гражданским конфликтом".
 
"Вчера одном из моих коллег, автору Новейшей Истории Украины — учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства — позвонили и сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике Русско-украинская война на гражданский конфликт". Когда он сказал: "Я не буду этого делать, и мой учебник уже получил гриф Министерства образовани"», ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется", — сообщила министр в интервью телеканалу Эспрессо.
 
Она не уточнила, от кого именно поступил звонок.
 
Гриневич добавила, что "пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику".
 
Напомним, что 21 июня Гриневич не пустили в школу во Львове для общения с коллективом в ходе рабочего визита.
 
 
 
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Теги: образование, учебник, история Украины, школьные учебники, Гриневич, война с Россией
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Источник: korrespondent.net

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