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Ресторатор перевел полмиллиона партии Вакарчука

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Ранее партию Голос деньгами поддержал финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса и другие.
Дмитрий Борисов профинансировал партию Голос
Дмитрий Борисов профинансировал партию Голос
Корреспондент.net

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Владельцы ресторанов семьи Димы Борисова Дмитрий Борисов и Елена Сапунова перечислили полмиллиона гривен на поддержку партии Святослава Вакарчука Голос.
 
Чек Борисов обнародовал на своей странице в Facebook. 
 
 

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"Мы перечислили полмиллиона гривен на поддержку политической партии Голос. Верю, что те люди, те эксперты, которые идут вместе со Святославом Вакарчуком, будут ответственно и эффективно работать в парламенте", — написал ресторатор.
 
Напомним, ранее Вакарчук назвал спонсоров своей партии.
 
Партию деньгами уже поддержали финансовый директор компании Чумак Андрей Левчук, соучредитель и генеральный директор маркетплейсу Kasta.ua Андрей Логвин, основатель и генеральный директор ИТ-компании MacPaw Александр Косован, инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса, региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук, экс-президент Киевстара, основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
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Теги: Выборы, Святослав Вакарчук, Парламентские выборы 2019, Партия Голос
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