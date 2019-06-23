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Долгожданные дожди: В понедельник Украину ожидают грозы и шквалы

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Почти по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.
В Украине ожидаются дожди и грозы
В Украине ожидаются дожди и грозы
Укргидрометцентр

Укргидрометцентр поделился информацией о том, что в понедельник, 24 июня, в Украине ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. 

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"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Однако, указано, что в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за жары.

Ранее сообщалось, что в двух областях подтоплены 50 домохозяйств и 15 участков. На Херсонщине спасатели за сутки откачали более четырех тысяч кубометров воды, а всего с начала работ – 117 тысяч кубов.

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Комментариев (1)
Ira0956    23.06.2019, 17:01
Оценка:  0
Ira0956
хана херсонской области
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