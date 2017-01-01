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ПЦУ наказала двух сторонников Филарета

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В украинском православии продолжается конфликт, теперь спор идет, в том числе, за управление Свято-Феодосийским ставропигиальным мужским монастырем города Киева.
Сторонников Филарета начали наказывать
Сторонников Филарета начали наказывать
 
Православная церковь Украины временно запретила служение двум священнослужителям за "действия, направленные на разделение церкви", сообщает ПЦУ в Facebook.
 
"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - говорится в сообщении.
 
 
Решение по архимандриту Андрею принято, "учитывая принятие в непосредственное подчинение Митрополита Киевского и всея Украины Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря города Киева (указ №303 от 20 июня 2019 года) со всеми насельниками и клиром, за непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".
 
 
Ранее бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что уволил настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) за то, что он отказался принять участие в так называемом "соборе" КП. Вместо него Филарет назначил архимандрита Андрея (Маруцака), присутствующего на "соборе", и пообещал посвятить его в епископы.
 
В свою очередь, иеромонах Илья (Игорь Зеленский) указом епископа Харьковского и Богодуховского освобожден от должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в городе Барвинково Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода "за участие в действиях, направленных на разделение ПЦУ, нарушение устава церкви".
 
Напомним, что 20 июня Филарет созвал так называемый "поместный собор", на котором постановил восстановить ликвидированную УПЦ КП и отменил признание Православной церкви Украины.
 
В ПЦУ не признали "собор", отметив, что собрание Филарета во Владимирском соборе означает раскол со всеми каноническими и юридическими последствиями.
 
 
 
 
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Теги: УПЦ КП, киевский патриархат, Филарет, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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