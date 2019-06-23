В Полтавской области пьяные полицейские избили мужчину

Начальник областного управления полиции Андрей Замахин сообщил, что в драке участвовали двое участковых полицейских, которые были не на службе. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения.

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"Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, которые находились вне службы, и местным посетителем магазина", — заявил Замахин.