В Полтавской области пьяные полицейские избили мужчину
На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей, решается вопрос об их увольнении из рядов полиции.
В субботу, 22 июня, в Кременчуге Полтавской области группа пьяных полицейских избила мужчину в одном из магазинов.
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Пострадавший рассказал, что сделал замечание полицейским из-за того, что они кричали и нецензурно выражались в магазине. В ответ между ними завязалась драка.
По словам очевидцев, мужчину избили три человека, нанося удары в лицо и голову.
Начальник областного управления полиции Андрей Замахин сообщил, что в драке участвовали двое участковых полицейских, которые были не на службе. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения.
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"Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, которые находились вне службы, и местным посетителем магазина", — заявил Замахин.
На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей, решается вопрос об их увольнении из рядов полиции.
Ранее сообщалось, что после трагической гибели 5-летнего Кирилла Тлявова на сайте АП появилась петиция об отставке главы МВД Арсена Авакова. Документ поддержали около 28 тысяч человек из 25 тысяч обязательных, поэтому Зеленский отреагировал на требование общественности: "Нет полномочий".