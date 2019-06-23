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В Полтавской области пьяные полицейские избили мужчину

Комментариев: 3
На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей, решается вопрос об их увольнении из рядов полиции.
Полицейские снова отметились
Полицейские снова отметились
Укринформ
В субботу, 22 июня, в Кременчуге Полтавской области группа пьяных полицейских избила мужчину в одном из магазинов. 

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Пострадавший рассказал, что сделал замечание полицейским из-за того, что они кричали и нецензурно выражались в магазине. В ответ между ними завязалась драка.

По словам очевидцев, мужчину избили три человека, нанося удары в лицо и голову.
 
Начальник областного управления полиции Андрей Замахин сообщил, что в драке участвовали двое участковых полицейских, которые были не на службе. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения. 

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"Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, которые находились вне службы, и местным посетителем магазина", — заявил Замахин.

На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей, решается вопрос об их увольнении из рядов полиции.
 
Ранее сообщалось, что после трагической гибели 5-летнего Кирилла Тлявова на сайте АП появилась петиция об отставке главы МВД Арсена Авакова. Документ поддержали около 28 тысяч человек из 25 тысяч обязательных, поэтому Зеленский отреагировал на требование общественности: "Нет полномочий".
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Теги: полиция, Полтавская область, Национальная полиция, патрульная полиция
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Комментариев (3)
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haarp    23.06.2019, 18:42
Оценка:  0
haarp
а мы думали что в/на Украине не пьют
П    23.06.2019, 17:53
Оценка:  +1
П
Заметьте, при всех инцидентах, мусора находятся не на службе. Но в форме и с оружием.
DrFreeman    23.06.2019, 17:36
Оценка:  +1
DrFreeman
молодцы, так держать!
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